Греція запроваджує шестиденний робочий тиждень

Греція запровадила шестиденний робочий тиждень для працівників деяких галузей промисловості, щоб прискорити економічне зростання. Про це пише BBC.

Згідно з новим законодавством про працю, у Греції дозволений 48-годинний робочий тиждень. Шестиденна схема поширюватиметься на приватні підприємства, які надають послуги цілодобово, чергуючи зміни.

Новий закон стосується підприємств, які працюють цілодобово, але не всіх їхніх працівників. Влада країни сподівається, що шестиденний робочий тиждень допоможе боротися з незадекларованою працею, яка призводить до ухилення від сплати податків.

Як пише Deutsche Welle, за шостий день їм виплачуватимуть надбавку в розмірі 40% денної зарплати. Дотримання трудового законодавства в Греції рідко контролюється органами влади, а штат співробітників яких стає дедалі меншим. Роботодавці, які вирішать ввести 48-годинний робочий тиждень, повинні будуть повідомити працівників принаймні за 24 години до початку зміни. Додаткова понаднормова робота понад вісім годин не допускається.

Як зазначається, така політика Греції йде у розріз з нововведеннями в інших країнах Європи та у Штатах, де, навпаки, поширюється чотириденний робочий тиждень. Чимало компаній вважають, що працівники будуть більш продуктивні, якщо на роботу виділяється менше часу. Також це підвищує добробут працівників.

Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що «ядро цього законодавства сприятливе для працівників, воно глибоко орієнтоване на зростання» і виведе Грецію в один ряд з рештою країн Європи.

Зауважимо, що глобальна фінансова криза кінця 2000-х негативно вплинула на Грецію, викликавши політичну нестабільність, посилення корупції, зростання безробіття. Ще до набуття чинності закону про шестиденний робочий тиждень греки стали найбільшими трудоголіками в Європі. Працюючи в середньому 41 годину на тиждень, вони перевершують за цим показником громадян усіх інших країн-членів Європейського Союзу, маючи при цьому досить низькі доходи. При цьому мінімальна зарплата у 830 євро в Греції – 15-та за розміром серед держав, що входять до Євросоюзу, а за купівельною спроможністю Афіни взагалі на передостанньому місці в ЄС. Середня місячна зарплата греків зараз становить близько 1250 євро.

Вважається, що, переживши глибоку фінансово-економічну кризу, Греція повернулася до нормального життя – зростання ВВП країни, згідно з розрахунками Єврокомісії, опублікованими в середині травня, становитиме 2,2% цьогоріч і 2,3% наступного року, що вище за середній показник по Єврозоні.