Для Ангеліни Калініної це перша в кар’єрі поразка в першому раунді Вімблдону

Українська тенісистка Ангеліна Калініна несподівано дуже швидко завершила виступи на Вімблдоні-2024. Кривдницею 49-ї ракетки світу у першому колі стала «нейтральна» Еліна Аванесян (WTA №77), яка здолала українку за підсумками двох сетів – 0:2 (2:6, 3:6). Для Ангеліни це перша в кар’єрі поразка в першому раунді Вімблдону – стартувавши в основі двох попередніх розіграшів, українка обидва рази діставалася 1/32 фіналу.

Нагадаємо, в України залишаються п'ять представниць на жіночому турнірі Вімблдону: раніше вибули Леся Цуренко та Катерина Байндль. Вже сьогодні, 3 липня, за вихід в 1/16 фіналу поборються Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Марта Костюк. Еліна Світоліна стартуватиме на турнірі в одиночному розряді, Надія Кіченок – у парному. Еліна Світоліна (WTA № 21) свій матч першого кола мала провести у вівторок, 2 липня. Однак через негоду її зустріч з полькою Магдою Лінетт (WTA № 44) перенесли на середу.

Даяна Ястремська (WTA № 27) у другому колі зустрінеться з екс-росіянкою, а нині представницею Франції Варварою Грачовою (WTA № 70), яка вибила зі змагань Лесю Цуренко. Юлія Стародубцева (WTA № 153) зійдеться з новозеландкою Лулу Радовчіч (WTA №123). Перша ракетка України Марта Костюк (WTA № 18) у другому колі протистоятиме австралійці Дар'ї Севілл (WTA № 82).

Дует Надії Кіченок (WTA № 36) та Тімеї Бабош (WTA № 61) з Угорщини у першому колі парного розряду зіграє проти британського тандему Амелії Раєцкі/Нейкти Бейнз (WTA № 437 та № 96 відповідно).