Зловмисники орендували гараж поблизу Чернівцях для зберігання товару

На Буковині поліцейські завершили слідство і передали до суду справу щодо продажу наркотичної сировини у великих масштабах. Поблизу Чернівців зловмисники організували фасувальний цех і продавали прекурсори. Під час обшуків в гаражі поліцейські виявили 7 тонн прекурсору, які ділки маскували під засіб для чищення каменю.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що організував продаж наркотичної сировини 61-річний житель Чернівців. До свого бізнесу залучив трьох спільників, які займалися збутом прекурсору – соляної кислоти під виглядом універсального очищувача мінеральних поверхонь.

«Кожен з них відповідав за окрему ланку процесу: від облаштування так званого “фасувального цеху” до гуртової реалізації продукту. Підозрювані орендували гараж поблизу Чернівців, де за допомогою спеціального обладнання розливали прекурсор у пляшки об’ємом 1,2 кг. Потім маркували паперовими бирками з написом “Змивка для каменю” та збували приватним підприємцям як саме цей засіб», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 2 липня.

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми та двох його спільників. Ще один учасник злочинного угруповання перебуває у розшуку.

Під час обшуків у їх торгових точках, а також в орендованому гаражі, поліцейські виявили та вилучили близько 7 тонн прекурсору, загальною вартістю понад 1 млн грн.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників групи за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311 КК України (Незаконний збут прекурсорів, вчинений у складі організованої злочинної групи та закінченого замаху на незаконний збут прекурсорів). Якщо провину чоловіків доведуть в суді, то їм загрожує до 5 років ув’язнення.