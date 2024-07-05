Пісня у виконанні Сергія Жадана та Євгена Турчинова «Мишоловка». стала основним треком до однойменного трилеру Сергія Касторних. На YouTube уже можна переглянути кліп на пісню, а сам фільм вийде у прокат у 2025.

У відеороботі використані кадри з фільму, а інтерʼєром для зйомок послугував бліндаж, у якому за сюжетом опиняється головний герой фільму, військовий Антон. До зйомок також долучилися актори фільму Юрій Кулініч, Андрій Ісаєнко та Анна Бірзул. Пісня вийшла у межах мініальбому «Танго Харків».

Ідея залучити дует Сергія Жадана та Євгена Турчинова до створення саундтреку належить автору ідеї та режисеру фільму Сергію Касторних, визнаному українському сценаристу («Зірки за обміном», «Мирний-21», «Війна в моїй голові», «Як там Катя?»). Пізніше він також виступив режисером самого кліпу. Оператором відеороботи, а також оператором-постановником фільму виступив Юрій Король («Захар Беркут», «Мирний-21», «Пульс», «Кіборги»). Колаборація відбулася напередодні новини про приєднання музикантів до Сил оборони України.

«Я хотів саундтрек саме в жанрі рок. Мені здається, що якщо спитати будь-якого військового зараз, хто найпопулярніший рок-виконавець в Україні, вибір паде на Сергія. При цьому, я дуже хотів підкреслити саундтреком ті емоції, які переживав герой фільму. А кращого поета за Сергія для цієї задачі я не уявляю», – поділився Сергій Касторних.

«У цій історії мені зрезонувала справжність героя, його “невигаданість”, відсутність показного й фальшивого героїзму, відсутність пропаганди. Мені здається, про війну слід говорити чесно, навіть якщо говорити боляче. А ще мені здається, дуже важко за назвою “українське військо” бачити живі обличчя, чути окремі серцебиття, відчитувати історії та біографії - іноді гіркі, іноді оптимістичні. Ось у цій історії герой мені видається живим і справжнім», – прокоментував співпрацю Сергій Жадан.

«Фільм "Мишоловка – про головне, про любов до рідних та близьких, про віру в справедливе майбутнє в часи жорстокої війни. Особисто для мене головною мотивацією стати до лав Сил оборони є боротьба зі злом. На даному етапі ми маємо додати максимальне зусилля для знищення окупантів. Ми маємо помститися за кожного побратима. Ми зобовʼязані звільнити усіх наших полонених героїв. Ми мусимо звільнити всі окуповані території», – вважає Євген Турчинов.

У фільмі «Мишоловка» йдеться про російсько-українську війну. Поранений військовий опиняється в заручниках бліндажу: ворожий артилерійський обстріл спричинив обвал укріплень бліндажа, єдиний вихід - заблоковано уламками та землею. Фортифікаційна споруда стає для військового пасткою. Кінострічка про особистісні межі, які готова перейти людина під час війни задля власного виживання, про мотивацію боротися навіть у безнадійній ситуації.