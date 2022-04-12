Письменник повідомив, що усі кошти віддасть на волонтерські потреби

Український письменник Сергій Жадан отримав Премію свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера, видавця національної німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung. Про це Жадан написав на своїй сторінці у Facebook.



«Премія свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації. Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою», – написав Сергій Жадан.

У повідомленні фонду йдеться, що премію присуджують особистостям, які «прагнуть просвітленої свідомості та творчої свободи особистості».

Грошова складова премії склала 10 тис. швейцарських франків. Письменник повідомив, що усі кошти віддасть на волонтерські потреби.