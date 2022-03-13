Сергій Жадан названий польськими академіками поетом Нобелівського рівня

Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на сайт комітету.

«Ми також ухвалили резолюцію про висунення Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури. На нашу думку, Жадан, один із найкращих поетів України та видатний прозаїк, перекладений та нагороджений у всьому світі, є письменником Нобелівського рівня. Його голос як поета протягом багатьох років залишається особливо важливим для українців. Вільна Україна здебільшого говорить та думає словами Жадана, та уважно слухає. Сьогодні поет перебуває у своєму Харкові. І він бореться», – сказано в заяві.

У своєму звернені комітет засудив російську агресію та зазначив, що такі дії не мають жодного виправдання.

«У військовому жаху, який влаштував Кремль, ми стоїмо на боці вільної України. Надія підказує нам, що українці врешті-решт відіб'ють агресію. Нехай це відбудеться якнайшвидше», – йдеться на сайті Польської академії наук.

Як відбувається висунення на Нобелівську премію з літератури?

Органом присудження Нобелівської премії є Шведська академія, яка с кладається з 18-ти шведських письменників, поетів, вчених та істориків. У виборі лауреата Нобелівської премії працює Нобелівський комітет, що складається з 4 або 5 осіб вибраних з числа членів академії на термін 3 років.

Право номінації мають члени Шведської академії та інших академій та інститутів аналогічного характеру. Це право також мають університетські професори літератури та філологічних наук, переможці попередніх номінацій, і президенти асоціацій відповідальних за літературну творчість в країні. У вересні члени Нобелівського комітету відправляють приблизно 600-700 формулярів особам, що мають право на висунення. Кандидатури повинні бути представлені до 31 січня наступного року. У лютому комітет створює список та передає академії для затвердження.

У квітні комітет обирає 15-20 імен кандидатів до розгляду академії. У травні комітет звужує список до 5 фіналістів для розгляду академії.

У червні-серпні члени академії знайомляться з творчістю кандидатів. Імена кандидатів є засекреченими протягом 50 років.

Переможця обирають у жовтні, а 10 грудня у Стокгольмі відбувається урочиста церемонія вручення Нобелівської премії.