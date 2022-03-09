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Традиційно, у день народження Тараса Шевченка, оголошено лауреатів Шевченківської премії 2022 року. Указ про це підписав президент Володимир Зеленський з подання комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Конкурс серед висунутих творів проводився за всіма номінаціями у три тури. Проте у категорії «Музичне мистецтво» премію не вручатимуть. Натомість є двоє лауреатів у категорії «Візуальні мистецтва». Розмір цьогорічної премії становить 397 тис. грн кожна.
Лауреати Шевченківської премії 2022 року
Література
- Дуда Тамара Анатоліївна (Тамара Горіха Зерня). Роман «Доця» (2019 р., видавництво «Білка», м. Київ). Представлено Видавництвом «Білка».
Літературознавство і мистецтвознавство
- Григорій Грабович. Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм» (2018-2020). Представлено ТОВ «Часопис "Критика"».
Публіцистика, журналістика
- Микола Рябчук. Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї» (2021 р. , «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ГО «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу».
Візуальні мистецтва
- Микита Кадан. Персональна виставка «Камінь б'є камінь». Представлено Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука "Сучасне мистецтво в Україні».
- Тіберій Сільваші. Інсталяція «Крила». Представлено ГО «Музей сучасного мистецтва».
Кіномистецтво
- Катерина Горностай. Національний повнометражний ігровий фільм «Стоп-Земля». Представлено Громадською Спілкою «Асоціація кіноіндустрії України».
Театральне мистецтво
- Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко, Валерія Ходос. Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Представлено театром драми і комедії на лівому березі Дніпра.
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