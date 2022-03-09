Традиційно, у день народження Тараса Шевченка, оголошено лауреатів Шевченківської премії 2022 року. Указ про це підписав президент Володимир Зеленський з подання комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Конкурс серед висунутих творів проводився за всіма номінаціями у три тури. Проте у категорії «Музичне мистецтво» премію не вручатимуть. Натомість є двоє лауреатів у категорії «Візуальні мистецтва». Розмір цьогорічної премії становить 397 тис. грн кожна.

Лауреати Шевченківської премії 2022 року

Література

Дуда Тамара Анатоліївна (Тамара Горіха Зерня). Роман «Доця» (2019 р., видавництво «Білка», м. Київ). Представлено Видавництвом «Білка».

Літературознавство і мистецтвознавство

Григорій Грабович. Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм» (2018-2020). Представлено ТОВ «Часопис "Критика"».

Публіцистика, журналістика

Микола Рябчук. Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї» (2021 р. , «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ГО «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу».

Візуальні мистецтва

Микита Кадан . Персональна виставка «Камінь б'є камінь». Представлено Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука "Сучасне мистецтво в Україні».

. Персональна виставка «Камінь б'є камінь». Представлено Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука "Сучасне мистецтво в Україні». Тіберій Сільваші. Інсталяція «Крила». Представлено ГО «Музей сучасного мистецтва».

Кіномистецтво

Катерина Горностай. Національний повнометражний ігровий фільм «Стоп-Земля». Представлено Громадською Спілкою «Асоціація кіноіндустрії України».

Театральне мистецтво