«Це дуже красиво, це Балаян».

«Можу собі дозволити менше жаліти нас».

«Усвідомлюєш, що війна може тривати у будь-якій точці планети».

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив перелік творів, які братимуть участь у конкурсі на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року. Конкурс серед висунутих творів проводиться за всіма номінаціями у три тури. Загалом у восьми номінаціях братимуть участь 69 творів. Література Світлана Антонишин . Книга поезій «ПервоСвіт» (2020 р., видавництво «Український пріоритет», м. Київ). Представлено Львівською обласною організацією Національної спілки письменників України.

. Книга поезій «ПервоСвіт» (2020 р., видавництво «Український пріоритет», м. Київ). Представлено Львівською обласною організацією Національної спілки письменників України. Ольга Воробйова . Роман «Хирург от Бога» у 4 томах (2020 р., видавництво «Друкарский двор Олега Фёдорова», м. Київ). Представлено Всеукраїнською творчою спілкою «Конгрес літераторів України».

. Роман «Хирург от Бога» у 4 томах (2020 р., видавництво «Друкарский двор Олега Фёдорова», м. Київ). Представлено Всеукраїнською творчою спілкою «Конгрес літераторів України». Олександр Гордон . Книга віршів «Площа поезії» (2021 р., видавництво «Майдан”, м. Харків). Представлено Товариством з обмеженою відповідальністю «Майдан».

. Книга віршів «Площа поезії» (2021 р., видавництво «Майдан”, м. Харків). Представлено Товариством з обмеженою відповідальністю «Майдан». Андрій Гудима . Книга «Україна - це доля»(у поемах та віршах) (2020 р., видавництво «ТОВ "Білоцерківдрук"», м. Біла Церква). Представлено Національною спілкою письменників України.

. Книга «Україна - це доля»(у поемах та віршах) (2020 р., видавництво «ТОВ "Білоцерківдрук"», м. Біла Церква). Представлено Національною спілкою письменників України. Олександр Гунько . Книга поезій «Квантова нереальність» (2020 р., видавництво «Український пріоритет», м. Київ). Представлено Комунальним закладом «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської обласної ради.

. Книга поезій «Квантова нереальність» (2020 р., видавництво «Український пріоритет», м. Київ). Представлено Комунальним закладом «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської обласної ради. Наталя Дзюбенко-Мейс . Поема «Сковорода» (2020 р., видавництво «Саміт-книга», м. Київ). Представлено Київською організацією Національної спілки письменників України.

. Поема «Сковорода» (2020 р., видавництво «Саміт-книга», м. Київ). Представлено Київською організацією Національної спілки письменників України. Дуда Тамара Анатоліївна ( Тамара Горіха Зерня ). Роман «Доця» (2019 р., видавництво «Білка», м. Київ). Представлено Видавництвом «Білка».

). Роман «Доця» (2019 р., видавництво «Білка», м. Київ). Представлено Видавництвом «Білка». Володимир Єшкілєв . Романи «Унія» (2021 р., видавництво «Фоліо», м. Харків) та «Каїн» (2020 р., видавництво «Фоліо», м. Харків). Представлено ТОВ «Видавництво Фоліо».

. Романи «Унія» (2021 р., видавництво «Фоліо», м. Харків) та «Каїн» (2020 р., видавництво «Фоліо», м. Харків). Представлено ТОВ «Видавництво Фоліо». Мирослава Замойська ( Дара Корній ). Серія книг «Чарівні істоти українського міфу» («Духи природи» (2019), «Домашні духи» (2019), «Духи-шкідники» (2021 р. видавництво Vivat, м. Харків). Представлено ТОВ «Видавництво Vivat».

). Серія книг «Чарівні істоти українського міфу» («Духи природи» (2019), «Домашні духи» (2019), «Духи-шкідники» (2021 р. видавництво Vivat, м. Харків). Представлено ТОВ «Видавництво Vivat». Віталій Запека . Інтелектуальний роман «Абсурд» (2021 р., видавництво «Видавець О.О. Євенюк», м. Житомир). Представлено «Видавець О.О.Євенюк».

. Інтелектуальний роман «Абсурд» (2021 р., видавництво «Видавець О.О. Євенюк», м. Житомир). Представлено «Видавець О.О.Євенюк». Юрій Іздрик . Книга поезій «Інші речі» (2021 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено Громадське об'єднання Галицького району м. Львова «Вірменська 35».

. Книга поезій «Інші речі» (2021 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено Громадське об'єднання Галицького району м. Львова «Вірменська 35». Надія Ковалик . Роман «Люба для любові...» (2021 р., видавництво «Простір-М», м. Львів). Представлено Львівською обласною організацією Національної спілки письменників України.

. Роман «Люба для любові...» (2021 р., видавництво «Простір-М», м. Львів). Представлено Львівською обласною організацією Національної спілки письменників України. Тимур Литовченко, Олена Литовченко . Художня історична епопея «101 рік України» в 10-ти книгах (2020 р., видавництво «Фоліо», Харків). Представлено Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва.

. Художня історична епопея «101 рік України» в 10-ти книгах (2020 р., видавництво «Фоліо», Харків). Представлено Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва. Валерій Маркус (Ананьєв) . Роман «Сліди на дорозі» (2020 р., видавництво «Великжанін», м. Кам'янець-Подільський). Представлено Львівською обласною бібліотекою для юнацтва імені Романа Іваничука.

. Роман «Сліди на дорозі» (2020 р., видавництво «Великжанін», м. Кам'янець-Подільський). Представлено Львівською обласною бібліотекою для юнацтва імені Романа Іваничука. Олександр Міщенко( Олесь Воля ). Народна епопея «Безкровна війна» у двох томах (2019 р., видавництво «Рута», м. Київ). Представлено Щомісячним літературно-мистецьким та громадсько-політичний часопис Національної спілки письменників України, журналом «Дзвін».

). Народна епопея «Безкровна війна» у двох томах (2019 р., видавництво «Рута», м. Київ). Представлено Щомісячним літературно-мистецьким та громадсько-політичний часопис Національної спілки письменників України, журналом «Дзвін». Віра Мосевич . Історично-пригодницький роман «Ґардеріка. Таємниця забутого світу» (2020 р., видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля», м. Харків). Представлено Громадською організацією «Центр ініціатив сприяння соціальному та культурному розвитку в Україні».

. Історично-пригодницький роман «Ґардеріка. Таємниця забутого світу» (2020 р., видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля», м. Харків). Представлено Громадською організацією «Центр ініціатив сприяння соціальному та культурному розвитку в Україні». Сергій Нечитайло (Осока) . Книга прози «Три лини для Марії» (2020 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ТОВ «Видавництво Старого Лева».

. Книга прози «Три лини для Марії» (2020 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ТОВ «Видавництво Старого Лева». Микола Павленко . Дилогія «Холодноярські тризуби, або Пригоди Якоба Штофке в Україні» та «Хочу спокою, світла, миру і добра» (2018 р., видавництво «Просвіта», м. Київ. Представлено Національним музеєм літератури України.

. Дилогія «Холодноярські тризуби, або Пригоди Якоба Штофке в Україні» та «Хочу спокою, світла, миру і добра» (2018 р., видавництво «Просвіта», м. Київ. Представлено Національним музеєм літератури України. Михайло Пасічник . Книги поезій «Двовійна. Щоденники спротиву» (тритомник) (І-ІІ томи - 2018 р., видавництво «О.О.Євенок», м. Житомир, ІІІ том - 2021р. видавництво «О.О.Євенок», м. Житомир). Представлено Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

. Книги поезій «Двовійна. Щоденники спротиву» (тритомник) (І-ІІ томи - 2018 р., видавництво «О.О.Євенок», м. Житомир, ІІІ том - 2021р. видавництво «О.О.Євенок», м. Житомир). Представлено Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Володимир Пузій ( Володимир Аренєв ). Книга «Заклятий меч, або Голос крові» (2020 р., видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», м. Київ). Представлено Видавництвом «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га».

). Книга «Заклятий меч, або Голос крові» (2020 р., видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», м. Київ). Представлено Видавництвом «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га». Микола Ремньов . Книга «Двійник» (2021 р., видавництво «Джерело», м. Суми). Представлено Приватною фірмою «Видавництво "Університетська книга"».

. Книга «Двійник» (2021 р., видавництво «Джерело», м. Суми). Представлено Приватною фірмою «Видавництво "Університетська книга"». Артем Сопронюк ( Маркіян Камиш ). Збірка «Оформляндія. Чормет. Ряска». (2021 р., видавництво «Нора-Друк», м. Київ). Представлено ТОВ «Нора-Друк».

). Збірка «Оформляндія. Чормет. Ряска». (2021 р., видавництво «Нора-Друк», м. Київ). Представлено ТОВ «Нора-Друк». Віктор Таран (Терен) . Книга «Рівняння Бога і тріснуті окуляри» (2020 р., видавництво «Дніпро», м. Київ). Представлено Державним підприємством «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури "Дніпро"».

. Книга «Рівняння Бога і тріснуті окуляри» (2020 р., видавництво «Дніпро», м. Київ). Представлено Державним підприємством «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури "Дніпро"». Микола Тютюнник . Твір «Іван Сірко» з книги «Історичні віршовані романи» (2021 р., видавництво «Університет "Україна"», м. Київ). Представлено Державним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

. Твір «Іван Сірко» з книги «Історичні віршовані романи» (2021 р., видавництво «Університет "Україна"», м. Київ). Представлено Державним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Борис Херсонський . Книги поезій «Вклонитися дереву» (2019 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів), «Сталіна не було» (2018 р., видавництво «Фоліо», м. Харків), «Будемо теплом і попілом» (2020 р., «Дух і літера», м. Київ). Представлено Головою Комітету Макаровим Юрієм.

. Книги поезій «Вклонитися дереву» (2019 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів), «Сталіна не було» (2018 р., видавництво «Фоліо», м. Харків), «Будемо теплом і попілом» (2020 р., «Дух і літера», м. Київ). Представлено Головою Комітету Макаровим Юрієм. Неля Шейко-Медведєва . Книга віршів та оповідань «Дороги камени» (2018 р., видавництво «Комора», м. Київ). Представлено видавництвом «Комора».

. Книга віршів та оповідань «Дороги камени» (2018 р., видавництво «Комора», м. Київ). Представлено видавництвом «Комора». Геннадій Щіпковський (Щипківський). Роман у трьох книгах «Товтри» (2021 р., видавництво «Астропринт», м. Одеса). Представлено Одеською національною науковою бібліотекою. Літературознавство і мистецтвознавство Дмитро Горбачов . Книга «Лицарі голодного Ренесансу» (2020 р., видавництво «Дух і Літера», м. Київ). Представлено членкинею комітету Корнієнко (Славінською) Іриною.

. Книга «Лицарі голодного Ренесансу» (2020 р., видавництво «Дух і Літера», м. Київ). Представлено членкинею комітету Корнієнко (Славінською) Іриною. Григорій Грабович . Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм» (2018-2020). Представлено ТОВ «Часопис "Критика"».

. Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм» (2018-2020). Представлено ТОВ «Часопис "Критика"». Микола Ільницький . Книга «Читаючи, перечитуючи... Літературознавчі статті, портрети, роздуми» (2019 р., видавництво «Навчальна книга – Богдан», м. Тернопіль). Представлено Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка.

. Книга «Читаючи, перечитуючи... Літературознавчі статті, портрети, роздуми» (2019 р., видавництво «Навчальна книга – Богдан», м. Тернопіль). Представлено Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка. Олена Кашуба-Вольвач . Виставковий проект «Олександр Богомазов: творча лабораторія» (2019). Представлено Національним художнім музеєм України.

. Виставковий проект «Олександр Богомазов: творча лабораторія» (2019). Представлено Національним художнім музеєм України. Аліса Ложкіна . Книга «Перманентна революція. Мистецтво України ХХ - початку ХХІ ст.» (2019 р., видавництво ArtHuss, м. Київ). Представлено Національним центром ділового та культурного співробітництва «Український дім"».

. Книга «Перманентна революція. Мистецтво України ХХ - початку ХХІ ст.» (2019 р., видавництво ArtHuss, м. Київ). Представлено Національним центром ділового та культурного співробітництва «Український дім"». Тарас Лютий . Книга «Двійник. Про природу дублювання і множинності» (2021 р., видавництво "Віхола", м. Київ).Представлено ТОВ «Віхола».

. Книга «Двійник. Про природу дублювання і множинності» (2021 р., видавництво "Віхола", м. Київ).Представлено ТОВ «Віхола». Марія Мудрак Мирослава . Книга «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду» (2021 р., видавництво «Родовід», м. Київ). Представлено ТОВ «Видавництво Родовід».

. Книга «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду» (2021 р., видавництво «Родовід», м. Київ). Представлено ТОВ «Видавництво Родовід». Галина Скляренко . Книги «Українські художники: з відлиги до Незалежності» у 2-х книгах (2020 р., видавництво Huss, м. Київ) та «Нова українська скульптура» (2021 р., видавництво Huss, м. Київ) Представлено Інститутом проблем сучасного мистецтва.

. Книги «Українські художники: з відлиги до Незалежності» у 2-х книгах (2020 р., видавництво Huss, м. Київ) та «Нова українська скульптура» (2021 р., видавництво Huss, м. Київ) Представлено Інститутом проблем сучасного мистецтва. Назар Федорак. Книга «Вінець і вирій українського бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди» (2020 р., видавництво «Акта», м. Харків). Представлено Товариством з обмеженою відповідальністю «Акта». Публіцистика, журналістика Валерій Бебик, Анастасія Устюжаніна, Віталій Суддя . Публіцистичний мультимедіа проект «Історія та міфи цивілізацій: Європа & Азія». Представлено Всеукраїнською громадською організацією «Співдружність працівників інформаційних видань України».

. Публіцистичний мультимедіа проект «Історія та міфи цивілізацій: Європа & Азія». Представлено Всеукраїнською громадською організацією «Співдружність працівників інформаційних видань України». Андрій Бондар . Книга «Ласощі для Медора» (2021 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів. Представлено Львівською міською громадською організацією «Мистецька рада "Діалог"».

. Книга «Ласощі для Медора» (2021 р., «Видавництво Старого Лева», м. Львів. Представлено Львівською міською громадською організацією «Мистецька рада "Діалог"». Вадим Вітковський, Михайло Каменюк . Книги-історії сіл «Борівка.Boriwka» (2021р., видавництво «О.О.Євенок», м. Житомир), «Івча: доля, історія, люди» (2018 р, видавництво «Нілан-ЛТД, м. Вінниця), «Григорівка. Красуня, що народилася на морському дні» (2021р., видавництво «О.О.Євенок», м. Житомир) «Розкошівський скарб» (2020 р., видавництво «Вінницька обласна друкарня», м. Вінниця), «Закриниччя. Човновиця» (2020 р.,видавництво «Вінницька обласна друкарня», м. Вінниця). Представлено Українським Фондом культури імені Бориса Олійника.

. Книги-історії сіл «Борівка.Boriwka» (2021р., видавництво «О.О.Євенок», м. Житомир), «Івча: доля, історія, люди» (2018 р, видавництво «Нілан-ЛТД, м. Вінниця), «Григорівка. Красуня, що народилася на морському дні» (2021р., видавництво «О.О.Євенок», м. Житомир) «Розкошівський скарб» (2020 р., видавництво «Вінницька обласна друкарня», м. Вінниця), «Закриниччя. Човновиця» (2020 р.,видавництво «Вінницька обласна друкарня», м. Вінниця). Представлено Українським Фондом культури імені Бориса Олійника. Петро Кононенко . Книга «Сто літ - сто доріг... Україна та українознавство: зародження - розстріли – воскресіння» (у трьох томах) (2021 р., видавництво «Майдан», м. Київ-Харків). Представлено Харківською обласною організацією Національної спілки письменників України.

. Книга «Сто літ - сто доріг... Україна та українознавство: зародження - розстріли – воскресіння» (у трьох томах) (2021 р., видавництво «Майдан», м. Київ-Харків). Представлено Харківською обласною організацією Національної спілки письменників України. Олександр Панченко . Книга «Полтавська діаспора. Велика енциклопедія. Лохвиця, Полтавщина, Україна, Европа, Австралія, Америка. - Українці, московити, євреї...» (2021 р., видавництво «Гадяч», м. Гадяч). Представлено Місцевою громадською організацією «Інститут Українського Вільного Козацтва імені Антона Кущинського».

. Книга «Полтавська діаспора. Велика енциклопедія. Лохвиця, Полтавщина, Україна, Европа, Австралія, Америка. - Українці, московити, євреї...» (2021 р., видавництво «Гадяч», м. Гадяч). Представлено Місцевою громадською організацією «Інститут Українського Вільного Козацтва імені Антона Кущинського». Андрій Пучков . Біографічна трилогія: «Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців» (2018 р., видавництво «Дух і літера», м. Київ); «Візантійські склепіння Юліана Кулаковського: Київські контексти» (2020 р., видавництво «Дух і літера”, м. Київ); «Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука» (2021 р., видавництво «Дух і літера», м. Київ). Представлено ГО «Дух і літера».

. Біографічна трилогія: «Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців» (2018 р., видавництво «Дух і літера», м. Київ); «Візантійські склепіння Юліана Кулаковського: Київські контексти» (2020 р., видавництво «Дух і літера”, м. Київ); «Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука» (2021 р., видавництво «Дух і літера», м. Київ). Представлено ГО «Дух і літера». Костянтин Родик . Книга «Сізіф ХХ. Книжка vs політика» (2019 р., видавництво «Балтія-Друк», м. Київ). Представлено Асоціація Українських Письменників.

. Книга «Сізіф ХХ. Книжка vs політика» (2019 р., видавництво «Балтія-Друк», м. Київ). Представлено Асоціація Українських Письменників. Олег Романчук . Книга публіцистики воєнного часу «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи» (2020 р., видавництво «Універсум», м. Львів). Представлено Львівською обласною організацією Національної спілки журналістів України.

. Книга публіцистики воєнного часу «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи» (2020 р., видавництво «Універсум», м. Львів). Представлено Львівською обласною організацією Національної спілки журналістів України. Микола Рябчук . Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї» (2021 р. , «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ГО «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу».

. Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї» (2021 р. , «Видавництво Старого Лева», м. Львів). Представлено ГО «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу». Ніна Саєнко . Книга «Пам'ять роду: Епістолярії родини Саєнків» (2021 р., видавництво «Контраст» м. Харків). Представлено Шевченківським національним заповідником.

. Книга «Пам'ять роду: Епістолярії родини Саєнків» (2021 р., видавництво «Контраст» м. Харків). Представлено Шевченківським національним заповідником. Анатолій Шкуліпа. Книга «Де гуляв козак Пручай» (2020 р., видавництво «Орхідея», м. Ніжин). Представлено Ніжинською міською централізованою бібліотечною системою. Музичне мистецтво Марія Бурмака . Авторський концерт «Ніжно. Тихо. Голосно». Представлено ГО «Перфектна Арт Група».

. Авторський концерт «Ніжно. Тихо. Голосно». Представлено ГО «Перфектна Арт Група». Ярина Винницька . Концерт - візитівка «Ковчег Україна». Представлено членкинею rомітету Сінькевич Юлією.

. Концерт - візитівка «Ковчег Україна». Представлено членкинею rомітету Сінькевич Юлією. Юрій Курач . Концертна програма «Та не однаково мені». Представлено Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

. Концертна програма «Та не однаково мені». Представлено Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Петро Приступов . Музична збірка «Сад Божествених пісень». Представлено Громадою Українців Тюрінгії.

. Музична збірка «Сад Божествених пісень». Представлено Громадою Українців Тюрінгії. Олег Шпудейко . Альбом Madrigals. Представлено членом комітету І. Панасовим.

. Альбом Madrigals. Представлено членом комітету І. Панасовим. Олександр Яковчук. Симфонічний диптих «Революція Гідності»: І частина - Симфонія №7 «Майдан», ІІ частина - симфонія №8 «Нескорені»; поема «Молитва до Марії», вірші Тараса Шевченка для сопрано та мішаного хору без супроводу; Кантата «Думи мої», вірші Тараса Шевченка для баритона, мішаного хору та флейти. Представлено Київською організацією Національної спілки композиторів України. Візуальні мистецтва Петро Антип . Виставковий проект «Сучасна архаїка». Представлено Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького.

. Виставковий проект «Сучасна архаїка». Представлено Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. Микита Кадан . Персональна виставка «Камінь б'є камінь». Представлено Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука "Сучасне мистецтво в Україні».

. Персональна виставка «Камінь б'є камінь». Представлено Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука "Сучасне мистецтво в Україні». Іван Микитюк . Портрети із серії скульптурних робіт «Мої односельчани». Представлено Музеєм мистецтв Прикарпаття.

. Портрети із серії скульптурних робіт «Мої односельчани». Представлено Музеєм мистецтв Прикарпаття. Оксана Одайник . Проект «Енергія Кундаліні». Представлено Національною спілкою художників України.

. Проект «Енергія Кундаліні». Представлено Національною спілкою художників України. Олег Пінчук, Богдан Томашевський, Володимир Шолудько . Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку у м. Флоренції. Представлено Міжнародним Європейським університетом.

. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку у м. Флоренції. Представлено Міжнародним Європейським університетом. Сергій Пущенко . Книжково-мистецький проект «Фронтовий кобзар» (2020 р., видавництво «Майдан», м. Харків). Представлено Українською академією друкарства.

. Книжково-мистецький проект «Фронтовий кобзар» (2020 р., видавництво «Майдан», м. Харків). Представлено Українською академією друкарства. Тіберій Сільваші. Інсталяція «Крила». Представлено ГО «Музей сучасного мистецтва». Кіномистецтво Роман Балаян . Повнометражний ігровий фільм «Ми є... Ми поруч». Представлено Національною спілкою кінематографістів України.

. Повнометражний ігровий фільм «Ми є... Ми поруч». Представлено Національною спілкою кінематографістів України. Ірина (Ірма) Вітовська-Ванца . Виконання головних ролей у фільмах «Брама», «Мої думки тихі», «Казка старого мельника». Представлено членом комітету Держипільським Русланом.

. Виконання головних ролей у фільмах «Брама», «Мої думки тихі», «Казка старого мельника». Представлено членом комітету Держипільським Русланом. Аліна Горлова . Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться». Представлено ТОВ «Табор».

. Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться». Представлено ТОВ «Табор». Катерина Горностай . Національний повнометражний ігровий фільм «Стоп-Земля». Представлено Громадською Спілкою «Асоціація кіноіндустрії України».

. Національний повнометражний ігровий фільм «Стоп-Земля». Представлено Громадською Спілкою «Асоціація кіноіндустрії України». Григорій Гришкан. Художній фільм «До щастя» режисера Вінсента Меттеля. Представлено Відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області. Театральне мистецтво Андрій Білоус, Ніна Колеснікова, Усеін Бекіров, Борис Орлов . Вистава «Шинель» за однойменною п'єсою Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру. Представлено Молодим театром.

. Вистава «Шинель» за однойменною п'єсою Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру. Представлено Молодим театром. Катерина Кухар, Олександр Стоянов . Постановка «Children of the Night. Androgyne» (балет). Представлено Київським державним фаховим хореографічним коледжем.

. Постановка «Children of the Night. Androgyne» (балет). Представлено Київським державним фаховим хореографічним коледжем. Тамара Трунова, Наталя Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко, Валерія Ходос . Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Представлено театром драми і комедії на лівому березі Дніпра.

. Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Представлено театром драми і комедії на лівому березі Дніпра. Іван Уривський, Петро Богомазов, Остап Ступка, Олександр Форманчук. Вистава «Пер Гюнт» Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. Представлено Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка.

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