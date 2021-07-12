Сергій Жадан отримав літературну премію імені Дерека Волкотта

Український поет і письменник Сергій Жадан отримав літературну премію імені Дерека Волкотта за книжку поезії «A new orthography» («Новий правопис»), перекладену на англійську Джоном Геннессі та Остапом Конем. Про це повідомляє Читомо.

«Новий правопис» вийшов друком 2020 року і став п’ятою книжкою у серії «Сучасна українська поезія» американського видавництва Lost Horse Press. Також збірка«Новий правопис» увійшла до фіналістів премії PEN America Literary Awards-2021 у номінації «Перекладна поезія».

Переможців премії Дерека Волкотта обирав поет Мейджор Джексон із короткого списку двадцяти фіналістів. Крім Сергія Жадана, цьогорічною лауреаткою стала Канізія Лабрін за збірку «Дісграфк» («The Dyzgraphxst»). Переможці розділять нагороду в 1000 доларів США. На 19 вересня заплановане спільне читання творів у театрі Boston Playwrights’.

Премія імені Дерека Волкотта – заснована у 2019 році щорічна відзнака для сучасних поетів неамериканського походження за нову ліричну збірку, опубліковану англійською мовою або в англійському перекладі за останній календарний рік. Премію заснували видавницто Arrowsmith Press спільно з театром Boston Playwrights’ та Фестивалем Волкотта у Порт-оф-Спейн (Тринідад і Тобаго) в 2019 році.

Дерек Олтон Волкотт (1930-2017) – карибський англомовний поет, драматург, професор та нобелівський лауреат з літератури 1992 року. З 1981 року мешкав у США, де викладав у Гарвардському та Бостонському університетах.