Сергій Джихур під час повномашстабної війни переїхав на Закарпаття, де його і затримали за торгівлю наркотиками

Поліція Закарпатської області блокувала міжрегіональний канал постачання наркотиків. За організацію наркоторгівлі затримали 40-річного колишнього міліціонера, голову зареєстрованої на Дніпропетровщині Первинної профспілки «Правозахисники країни» Сергія Джихура.

«Під час розслідування вдалося встановити, що організатором схеми є 40-річний голова однієї з профспілкових організацій, який в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхав з Дніпропетровської області на постійне місце проживання до Закарпаття», – розповіли в поліції Закарпаття 5 липня.

За даними поліції, 40-річний організатор разом зі спільниками з Дніпропетровщини налагодив схему постачання канабісу, який в подальшому збували мешканцям області. Для приховування своєї діяльності та оперативної доставки фігуранти користувалися послугами однієї з логістичних компаній. Під час документування злочину оперативники зафіксували близько 10 таких трансферів.

На Закарпатті затримали Сергія Джихура та двох його спільників

«Експерти у своїх висновках підтвердили, що речовина, яку постачали наркоторговцю з Дніпропетровської області, є особливо небезпечним наркотичним засобом. Також їх протиправну діяльність підтверджують зафіксовані правоохоронцями телефонні розмови», – йдеться в повідомленні проліції.

Організатора та двох спільників, підозрюваних в налагодженні міжрегіонального каналу наркоторгівлі, поліцейські затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру за виготовлення та збут наркотиків (ч. 2 ст. 307 ККу). За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У поліції не розголошують прізвище затриманого. Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив про затримання Сергія Джихура. Цю інформацію також підтвердили джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах. Сергій Джихур близько 10 років є головою Первинної профспілки «Правозахисники країни» та позиціонує себе як борець проти свавілля керівництва поліції та захисник прав рядових поліцейських.