Десятьох наркоторговців затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Закарпатські правоохоронці викрили мешканців Ужгорода на збуті метамфетаміну та марихуани на території України. Під час обшуків у наркоторговців виявили 2 кілограми метамфетаміну, вартістю 3 млн грн та 620 тис. грн готівкою.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 16 квітня, злочинну діяльність організували троє закарпатців: 62-річний житель Ужгорода, який вже відбував покарання в Угорщині за незаконний обіг наркотиків, 58-річна та 41-річний ужгородці. До схеми вони залучили ще вісьмох закарпатців. Шестеро членів угруповання постачали метамфетамін та марихуану на територію України та розподіляли наркотики між продавцями.

«За оперативними даними орієнтовний дохід зловмисників за цінами чорного ринку складав понад 13,5 млн грн на місяць. У результаті 12 обшуків з незаконного обігу вилучили понад два кілограми розфасованого метамфетаміну, вартість якого сягає 3 млн грн; майже пів кілограма марихуани, пігулки невідомого походження; електронні ваги, 30 мобільних телефонів; 190 банківських карток та комп’ютерну техніку. Також у фігурантів вилучили готівку у національній та іноземній валюті на суму понад 620 тисяч гривень», – інформують у полції.

Десятьох наркоторговців, серед яких організатори, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Одинадцятому співорганізатору злочинної групи, який наразі перебуває за кордоном, повідомили про підозру заочно. За організацію наркобізнесу затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.