Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення

У Мукачеві, що на Закарпатті, правоохоронці затримали 19-річного хлопця за підозрою у торгівлі наркотиками. Про це у суботу, 8 червня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Закарпатської області.

Правоохоронці затримали 19-річного хлопця під час отримання чергової партії наркотиків для збуту – 600 г амфетаміну. Після цього слідчі провели обшук у помешканні затриманого.

«Під час слідчої дії вдалося вилучити ще понад 260 г синтетичного психостимулятора Альфа-PVP та мефедрон, вагою 127 г», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, загальна вартість вилучених наркотиків становить близько 1 млн грн. Слідчі встановили, що наркотичні речовини хлопець розповсюджував у вигляді так званих закладок та пересилав поштою.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі затриманий перебуває під вартою. Також правоохоронці встановлюють спільників затриманого.

Нагадаємо, наприкінці травня у Хмельницькому правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Місячний прибуток злочинців складав близько 100 тис. грн.