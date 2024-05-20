Буковинець переважно продавав психостимулятори

На Буковині правоохоронці ліквідували інтернет-канал продажу наркотиків. Створив магазин в Telegram 24-річний буковинець. На віртуальному майданчику чоловік переважно продавав психостимулятори, а клієнтам товар відправляв через пошту після оплати на картку.

Під час розслідування поліцейські встановили, що створив інтернет-магазин в Telegram 24-річний житель Дністровського району. До продажів через соціальну мережу він залучив ще одного спільника. Чоловік зі своїми клієнтами спілкувався через інтернет. Люди вибирали «товар», а потім перекидали гроші за нього на спеціально створений банківський рахунок. Після того, як приходила оплата, буковинець надсилав замовлення клієнтам поштою.

«Під час розслідування поліцейські зафіксували декілька фактів збуту чоловіком амфетаміну. Крім того, встановлено, що наркодилери закуповували психотропну продукцію дистанційно – користуючись послугами доставки поштового зв’язку», – повідомили в прокуратурі Буковини, 20 травня.

Після одержання чергової посилки з наркотиками підозрюваного затримали правоохоронці. У нього вилучено понад 70 грамів синтетичного психостимулятора PVP. Наразі встановлюються інші причетні до злочину люди. Прокурор Чернівецької обласної прокуратури повідомив буковинцю про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут наркотичного засобу в особливо великому розмірі). Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.