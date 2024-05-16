Житель Ковеля зберігав вдома контрабандні електронні сигарети, зброю та наркотики

Правоохоронці викрили жителів Ковельського району, які налагодили постачання й продаж контрабандних електронних сигарет з вмістом канабіноїдів і рідин до них. Один із підозрюваних зберігав у своєму помешканні зброю, гроші та наркотики. Про це 16 травня повідомили у Бюро економічної безпеки Волинської області.

За даними слідства, незаконний бізнес організувала група чоловіків із Ковеля, втім точну кількість причетних наразі встановлюють. Вони ввозили електронні сигарети з вмістом канабіноїдів (ред. – група психотропних речовин, які містяться в різних частинах коноплі) й рідини до них поза митним контролем. Товар продавали через онлайн-сайт і соцмережі. Замовлення відправляли поштою.

За орієнтовними підрахунками, така схема приносила чоловікам 10-15 тис. доларів щомісячного прибутку.

«Детективи БЕБ провели 12 обшуків у помешканнях фігурантів, офісному приміщенні та автівках. Вилучено електронні сигарети та рідини до них, готівку, комп’ютерну техніку, документацію тощо. Окрім цього, в будинку одного з підозрюваних виявили незареєстровану вогнепальну зброю, набої та наркотичні речовини», – зазначають правоохоронці.

Наразі одного волинянина затримали й відправили під домашній арешт. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 (зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) та ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, збут наркотичних засобів) ККУ. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до 8 років позбавлення волі.