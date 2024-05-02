Працівник Волинської митниці зберігав вдома контрабандні сигарети й рідини до них

Правоохоронці викрили жителів Волині, які налагодили постачання й продаж контрабандних електронних сигарет і рідин до них. Як з’ясувалося, товар на понад 3 млн грн у своєму будинку зберігав працівник митниці. Про це 2 травня повідомили в управлінні БЕБ у Волинській області.

За інформацією слідства, мешканці прикордонного району Волинської області організували нелегальний продаж підакцизних товарів китайського виробництва. Продавали продукцію через Telegram-канал, замовлення відправляли поштою.

«Під час слідчих дій було встановлено, що в будинку, де зберігався контрабандний товар, проживає працівник митниці», – зазначають правоохоронці.

За результатами обшуків житлового та офісного приміщень детективи БЕБ виявили та вилучили майже 8 тис. електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів, готівку, мобільний телефон і ноутбук.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 3,2 млн грн.

Наразі слідчі встановлюють шляхи потрапляння контрабанди в Україну, а також перевіряють ймовірну причетність працівників митниці до сприяння у переміщенні підакцизних товарів через митний кордон.

Досудове розслідування розпочали за ч. 2 ст. 201-4 ККУ (контрабанда, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Підозрюваним загрожує штраф у розмірі від 1,2 до 2 млн грн або позбавлення волі від 6 до 11 років.