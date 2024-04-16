Загалом до незаконної контрабанди причетні 11 людей

Працівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на чернівецькій митниці викрили злочинну схему з перевезення одягу на 290 млн грн. До злочинної групи входив екс-керівник буковинської митниці, екс-депутат обласної ради та працівники митниці. Загалом правоохоронці затримали 11 людей, організаторам вже повідомлено про підозру.

Обшуки та затримання на чернівецькій митниці відбувалися 15 та 16 квітня. В НАБУ 16 квітня повідомили, що правоохоронцям вдалося викрити злочинну схему із ввезення контрабандного товару з Туреччини. До групи входили відомі підприємці з Чернівців та посадовці Чернівецької митниці, зокрема її екс-начальник, екс-депутат Чернівецької обласної ради. В НАБУ і САП не називають імена зловмисників, однак журналіст Тарас Середич в Telegram зазначив, що обшуки відбувалися в колишнього багаторічного начальника чернівецької митниці Миколи Салагора, підприємця Юрія Кушніра та в чинного заступника начальника митного поста «Чернівці» Миколи Нікулеску.

Щоб викрити цю схему, українські правоохоронці звернулися до своїх колег в Туреччині, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччині. Контролюючі органи цих країн надали усі необхідні документи, щоб остаточно переконатися в контрабандній схемі.

Правоохоронці встановили, що протягом 2017-2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. Загалом збитки в завезенні сірого імпорту оцінюють в 290 млн грн.

«Учасники організували незаконне ввезення через митний пост “Вадул – Сірет” товарів з Туреччини, а саме одягу, взуття, аксесуарів. Однак, оформляли транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю», – повідомили в НАБУ у вівторок, 16 квітня.

Керівництво митниці для таких вантажних автомобілів забезпечило позачерговий пропуск та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів. За інформацією САП, такі схеми митників та бізнесменів діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.

Наразі підозрюються 11 учасників злочинної організації: троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Одного співорганізатора злочинної організації та чотирьох учасників затримано. Суд повинен обрати для них запобіжний захід.

Додамо, що в грудні 2023 року на чернівецькій митниці вже проводили масштабні обшуки. Зокрема на прикордонно-пропускному пункті «Красноїльськ». Працівники ДБР та САП розслідували справу щодо мільйонних обсягів контрабанди електронних сигарет, яка проходить через цей прикордонний пункт. Правоохоронці повідомили про підозру службовцям митниці за пропуск контрабанди на понад 40 млн грн.