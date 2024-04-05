Митника затримали взимку 2023 року

На Буковині судитимуть екс-керівника одного з митних постів Чернівецької митниці вимагання і одержання за 15 тис. доларів хабара. Правоохоронці встановили, що посадовець штучно створював перешкоди різним підприємцям під час оформлення митних платіжок. Хабарі вимагав та одержував через посередників. Чиновнику загрожує до 10 років ув’язнення.

Під час розслідування працівники СБУ та поліції встановили, що керівник одного відділення митниці розробив злочинну схему поборів. Посадовець надавав своїм підлеглим про створення штучних перешкод під час митного оформлення підприємцями імпорту.

«Встановлено, що при оформленні товару безпідставно корегувалась його митна вартість та збільшувались суми митних платежів. Задля того, щоб надалі уникати цього «корегування», оформлення однієї митної декларації неофіційно коштувало 1000 доларів. Ці гроші бізнесмени мали передавати митнику», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 5 квітня.

Правоохоронці встановили, що екс-керівник митного поста діяв через посередника, щоб його особисто на пряму не підозрювали. Спільник вів прямі перемовини з власником товару та одержував гроші. Поліцейські з’ясували, що взимку 2023 року митник вимагав 15 тис. доларів від чергового підприємця.

«Побоюючись бути викритим, зловмисник визначив місце одержання неправомірної вигоди саме у столиці, де 1 лютого 2023 року посередника затримали правоохоронці після одержання чергової оплати», – додали в прокуратурі.

Загалом представник торговельної компанії надав обвинуваченим 15 тис. доларів США неправомірної вигоди. Екс-митника та його спільника правоохоронці затримали. Прокурори чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 2, 5 ст. 27 КК України (Вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі). Крім того, митник обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України). Обвинувальний акт вже передали до суду. Якщо провину чоловіків доведуть у суді, то їм загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.