Юрій Савостін очолює відділ державної реєстрації Яворівської міськради

Міністерство юстиції заблокувало доступ до реєстру речових прав державному реєстратору Яворівської міськради 35-річному Юрію Савостіну, який на початку лютого всупереч рішенням судів повторно зареєстрував право оренди на земельну ділянку з водоймою загальною площею 4,5 га у Брюховичах за забудовницею Альбіною Савчук. Відповідне рішення Мін’юст ухвалив 25 квітня, розглянувши скаргу Львівської міськради.

Мін’юст задовольнив скаргу Львівської міськради, визнав незаконним та анулював рішення державного реєстратора Яворівської міськради Юрія Савостіна від 6 лютого про реєстрацію права оренди на земельну ділянку за Альбіною Савчук, а також заблокував Савостіну доступ до держреєстру речових прав.

«Тимчасово блокувати доступ державному реєстратору Яворівської міської ради Львівської області Савостіну Юрію Сергійовичу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на три місяці», – йдеться у рішенні колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юсту.

Мін’юст погодився з аргументами ЛМР про те, що державний реєстратор Юрій Савостін вчинив протиправні дії, зареєструвавши право оренди за Альбіною Савчук, адже раніше рішенням суду було визнано недійсним договір оренди земельної ділянки. І це рішення суду набрало законної сили.

«Таким чином, оскаржуване рішення державного реєстратора Савостіна Ю.С. прийнято з порушенням законодавства та підлягає анулюванню», – сказано у рішенні колегії.

Ще у 2015 році Брюховицька селищна рада передала 4,5 га землі під озером на вул. Курортній, 20 у Брюховичах в оренду на 25 років Альбіні Савчук. За землю вона щороку сплачувала 179 тис. грн на рік.

У 2021 році Шевченківський районний суд Львова визнав, що Брюховицька селищна рада порушила процедуру передачі земельної ділянки в оренду, а також законодавство щодо водойми на цій ділянці. Суд визнав недійсним рішення Брюховицької сільради та укладений договір оренди й зобов’язав Альбіну Савчук повернути земельну ділянку в комунальну власність.

Верховний Суд постановив повторно розглянути справу й 28 вересня Львівський апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції. Після цього 5 лютого 2024 року забудовниця повторно зареєструвала право оренди на комунальну ділянку на основі договору, який суди визнали недійсним. Державну реєстрацію провів саме Юрій Савостін, який очолює відділ державної реєстрації Яворівської міськради. Він також є депутатом Яворівської міськради від УГП. Після розголосу УГП вимагала у Юрія Савостіна скласти депутатський мандат.