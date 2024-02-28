Готельний комплекс на вул. Курортній в Брюховичах звели без дозволів

Скандально відома забудовниця Альбіна Савчук повторно зареєструвала право оренди на земельну ділянку з водоймою загальною площею 4,5 га у Брюховичах біля Львова. Раніше договір оренди скасували і суд повернув цю ділянку у комунальну власність, але підприємиця зуміла зареєструвала право оренди ще раз. Про це повідомило антикорупційне видання NGL.media.

Про повторну реєстрацію права оренди на комунальну ділянку NGL.media дізналось із реєстру нерухомості. Згідно з витягом, 5 лютого 2024 року державний реєстратор Яворівської міськради Юрій Савостін вніс запис, що 4,5 га перебувають в оренді Альбіни Савчук – на підставі, зокрема, договору №2, виданого Брюховицькою селищною радою 5 травня 2017 року. Мова йде про додаткову угоду до договору оренди, укладеного ще у 2015 році. Саме цей договір за позовом Львівської обласної прокуратури визнали недійсним суди першої та другої інстанцій.

Державний реєстратор Юрій Савостін відмовився пояснити NGL.media підстави повторної реєстрації права оренди – всупереч рішенням судів обох інстанцій.

Нагадаємо, що у 2021 році Шевченківський райсуд Львова визнав, що Брюховицька селищна рада порушила процедуру передачі земельної ділянки в оренду, а також законодавство щодо водойми на цій ділянці. Навколо озера орендарі збудували паркан, хоча мали передбачити доступ мешканців до водойми. Суд визнав недійсним рішення Брюховицької сільради та укладений договір оренди й зобов’язав Альбіну Савчук повернути земельну ділянку в комунальну власність.

Згодом Верховний Суд постановив повторно розглянути справу й наприкінці вересня 2023 року Львівський апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції. Зараз ця ділянка забудована різними спорудами, зокрема готелем, й огороджена парканом як будмайданчик.

Забудовницею прибережної зони є Альбіна Савчук, і за інформацією Львівської міської ради готель збудували без необхідних дозволів. Альбіна Савчук та її родина відома кількома будівельними скандалами в Брюховичах, вона подарувала синові львівського військкома Андрія Дубового будинок в Брюховичах, ринкова вартість якого понад 100 тис. доларів.