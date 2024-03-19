Юрій Савостін очолює відділ державної реєстрації Яворівської міськради

Політрада Української Галицької партії закликала депутата Яворівської міськради Юрія Савостіна скласти мандат. 35-річний депутат працює державним реєстратором Яворівської міськради і всупереч рішенням судів повторно зареєстрував право оренди на земельну ділянку з водоймою загальною площею 4,5 га у Брюховичах за забудовницею Альбіною Савчук.

«Політрада Української Галицької партії звернулась до депутата Яворівської міської ради Юрія Савостіна з вимогою добровільно і достроково скласти мандат. У випадку відмови від складання мандату протягом 30 днів, партія ініцюватиме процедуру відкликання депутата Юрія Савостіна», – йдеться в повідомленні партії.

В УГП пояснили, що 5 лютого державний реєстратор Юрій Савостін повторно зареєстрував право оренди на земельну ділянку з водоймою загальною площею 4,5 га у Брюховичах після того, як попередній договір був скасований рішенням Верховного Суду України.

«Вважаємо такі дії недоброчесними, які нанесли шкоду мешканцям Брюховичів та Львівської громади», – заявили в УГП.

Йдеться про 4,5 га землі під озером на вул. Курортній, 20 у Брюховичах. У 2015 році Брюховицька селищна рада передала цю ділянку в оренду на 25 років Альбіні Савчук. За землю вона щороку сплачувала 179 тис. грн на рік.

У 2021 році Шевченківський районний суд Львова визнав, що Брюховицька селищна рада порушила процедуру передачі земельної ділянки в оренду, а також законодавство щодо водойми на цій ділянці. Суд визнав недійсним рішення Брюховицької сільради та укладений договір оренди й зобов’язав Альбіну Савчук повернути земельну ділянку в комунальну власність.

Невдовзі Верховний Суд постановив повторно розглянути справу й 28 вересня Львівський апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції. Після цього 5 лютого 2024 року забудовниця повторно зареєструвала право оренди на комунальну ділянку. При цьому, це право зареєстрували на основі договору, який суди визнали недійсним. Державну реєстрацію провів саме Юрій Савостін, який очолює відділ державної реєстрації Яворівської міськради. Він також є депутатом Яворівської міськради від УГП.