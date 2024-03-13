Зараз ця ділянка забудована готелями й огороджена парканом як будмайданчик

Яворівський районний суд Львівської області в межах кримінального провадження наклав арешт на 4,5 га землі під озером у Брюховичах. Раніше скандально відома забудовниця Альбіна Савчук, попри рішення судів, повторно зареєструвала право оренди на земельну ділянку з водоймою.

Йдеться про 4,5 га землі під озером на вул. Курортній, 20, 1,8 га з яких займають саме ставки. У 2015 році Брюховицька селищна рада передала цю ділянку в оренду на 25 років Альбіні Савчук. За землю вона щороку сплачувала 179 тис. грн на рік.

Однак ділянку надали в оренду, не врахувавши, що на ній є водойма. У цьому випадку необхідно було провести торги та погодити паспорт водного об’єкта. Крім цього, договір оренди суперечить рішенню селищної ради, оскільки частину ділянки відвели під будівництво кафе, хоча 4,5 га надали лише для влаштування зони відпочинку, а інших рішень щодо зміни цільового призначення частини ділянки на землі житлової та громадської забудови селищна рада не ухвалювала.

У 2021 рокці Шевченківський районний суд Львова визнав, що Брюховицька селищна рада порушила процедуру передачі земельної ділянки в оренду, а також законодавство щодо водойми на цій ділянці. Навколо озера орендарі збудували паркан, обмеживши доступ мешканцям. Суд визнав недійсним рішення Брюховицької сільради та укладений договір оренди й зобов’язав Альбіну Савчук повернути земельну ділянку в комунальну власність.

Невдовзі Верховний Суд постановив повторно розглянути справу й 28 вересня Львівський апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції. Нещодавно стало відомо, що 5 лютого 2024 року забудовниця повторно зареєструвала право оренди на комунальну ділянку. При цьому, це право зареєстрували на основі договору, який суди визнали недійсним.

8 березня Яворівський районний суд у межах кримінального провадження за позовом Львівської міської ради арештував цю ділянку та заборонив вчиняти з нею будь-які реєстраційні дії. При цьому, в ухвалі суду вказано, що прокуратура відкрила кримінальне рповадження 29 лютого, після розголосу в ЗМІ про повторну реєстрацію права оренди на землю.

Додамо, що зараз ця ділянка забудована готелями й огороджена парканом як будмайданчик. Забудовницею прибережної зони є Альбіна Савчук, і за інформацією Львівської міської ради готель збудували без необхідних дозволів. Альбіна Савчук та її родина відома кількома будівельними скандалами в Брюховичах. Крім цього, вона подарувала синові львівського військкома Андрія Дубового будинок в Брюховичах, ринкова вартість якого понад 100 тис. доларів.