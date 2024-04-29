Євген Петруняк близько 20 років працював в адвокатурі, був директором юридичної компанії «Лекс-К»

Народний депутат із Львова Євген Петруняк, який входить до фракції «Слуга народу», оприлюднив свою декларацію за 2023 рік – доходи подружжя становили 3,3 млн грн, левову частку цих грошей отримала дружина нардепа від продажу автомобіля. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Євген Петруняк отримав 658 тис. грн зарплати у Верховій Раді, його дружина Ірина вказала 281 тис. грн доходу від «зайняття незалежною професійною діяльністю», 30 тис. грн страхових виплат та 2,4 млн грн від продажу авто. Судячи із декларації за 2022 рік, Ірина Петруняк продала авто Audi e-Tron (2019 року випуску).

Євген Петруняк є власником двох земельних ділянок та житлового будинку в Зубрі (481,9 м 2 ), нежитлового приміщення та паркомісця у Львові, а також співвласником низки об’єктів нерухомості у селі Дубровиця (мисливсько-рибальське господарство). Ірина Петруняк має у власності три квартири у Львові (32 м2, 93 м2, 206,7 м2), три паркомісця та нежитлові приміщення. У 2022 році дружина нардепа стала власницею квартири в Іспанії (130 м2), нерухомість в Україні подружжя набуло у власність раніше.

Нардеп задекларував годинник Girard-Perregaux, який є у його власності ще із 2007 року. У 2020 році Євген Петруняк придбав авто Audi A6 (2019 року випуску) – наразі це єдине авто подружжя.

Євген Петруняк близько 20 років працював в адвокатурі. Закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, був директором юридичної компанії «Лекс-К». У 2010 році Євген Петруняк безуспішно балотувався у мажоритарному окрузі до Львівської міськради від Української соціал-демократичної партії. У IV скликанні ВР був помічником народного депутата Олександра Гудими.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.