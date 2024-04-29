Участь в Асоціації дасть можливість залучити додаткові фінансові ресурси та вирішувати спільні проблеми

У Львові десять громад області об’єднали зусилля для розвитку і створили асоціацію «Львівська агломерація». Туди увійшов Львів та громади, які межують або тісно пов’язані з ним економічними та соціокультурними зв’язками і розташовані в межах 30 км навколо обласного центру.

До Асоціації увійшли 10 громад: Львівська, Жовківська, Городоцька, Пустомитівська, Бібрська, Великолюбінська, Давидівська, Куликівська, Жовтанецька та Новояричівська. Інші зможуть приєднатися, коли проявлять зацікавлення.

«Три роки тернистої, але захоплюючої подорожі дійшли до свого логічного завершення та трансформації! Рішенням 10 громад сьогодні створено асоціацію “Львівська агломерація”», – повідомив заступник керівника управління агломерації ЛМР та депутат Львівської обласної ради Роман Кізима.

Основними пріоритетами асоціації є якість життя мешканців, згуртованість партнерів, синергія їхніх зусиль та результатів, залучення інвестицій для спільних проектів, а також нова модель урядування як приклад для інших регіонів.

Головою асоціації обрали міського голову Львова Андрія Садового. Співголовою – керівника Бібрської громади Романа Гринуса. Інші очільники громад будуть співголовами по черзі. Виконавчим директором «Львівської агломерації» став заступник директора департаменту міської агломерації ЛМР Роман Кізима.

Основні проекти, які об’єднають громади:

логістика і транспорт. Це передбачає уніфікацію транспортного сполучення Львівської громади з сусідніми (е-квиток, продовження міських маршрутів).

екологія: водойми, парки, каналізація та водопостачання;

туристичний кластер;

розвиток освіти, медицини, забезпечення реабілітації військових.

Нагадаємо, над стратегією майбутньої агломерації почали працювати торік у березні. Львівщина стала першою в Україні областю, яка затвердили стратегію розвитку агломерації. Перший договір про співпрацю між громадами Львівська міськрада уклала з Бібрською у червні 2023 року.