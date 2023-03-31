Львівська агломерація охоплюватиме громади в межах 30 км навколо обласного центру

Уже 18 громад зголосилися до спільної роботи з напрацювання стратегії майбутньої Львівської агломерації. На засіданнях робочих груп, учасниками яких є фахівці з громад, визначили близько 60 проектів для співпраці в рамках Львівської агломерації.

Як розповів ZAXID.NET експерт з децентралізації та місцевого розвитку, консультант Ради Європи Мирослав Кошелюк, 17 громад, включаючи Львівську, зголосились взяти участь у спільній роботі над стратегією Львівської агломерації. Здебільшого, це громади, які межують зі Львовом або тісно пов’язані з ним економічними та соціокультурними зв’язками й розташовані в межах 30 км навколо обласного центру. Нещодавно до них доєдналась ще одна – Бібрська громада.

Робочі групи сформовані за напрямками (просторовий розвиток, економіка, соціальна інфраструктура, ЖКГ, транспорт, екологія), які охоплюють можливі сфери співпраці між громадами.

«Власне агломерації – це, перш за все, форма співпраці самостійних громад, розвиток яких був визначений ще до початку повномасштабної агресії як один з пріоритетів децентралізації. Війна пригальмувала ці процеси, але Львівщина тут, можна сказати, виконує особливу місію», – каже Мирослав Кошелюк.

З його слів, представники прильвівських громад і експерти формують модель, якою зможуть скористатись у повоєнний час інші потенційні агломерації – Дніпровська, Запорізька, Криворізька, Одеська, Харківська. Водночас враховують досвід Київської агломерації, яка почала налагоджувати взаємодію між громадами дещо раніше.

На засіданнях робочих груп, учасниками яких є фахівці з громад, загалом уже напрацьовано понад 60 ідей таких проектів для швидкої та довгострокової реалізації. Сенс розробки стратегії полягає, зокрема, в тому, щоб сформувати пакет таких проектів і звертатись з ними спільно уже до потенційних інвесторів.

На одній із робочих груп було презентовано приклади попереднього опрацювання таких проектів. Уже розпочалась робота над розвитком мережі велосипедних маршрутів, зацікавленість в якій висловлювали учасники попередніх засідань робочих груп. Перш за все, йдеться про маршрути туристичного характеру, вихідного дня, завдяки яким львів’яни зможуть частіше відвідувати цікаві місця в навколишніх громадах. А таких місць більш ніж досить – і уже найближчим часом буде сформована спільна культурна мапа Львівської агломерації. Зацікавленість в розвитку туристичної інфраструктури в сусідніх громадах висловлювали представники туристичного кластеру, який достатньо розвинений у Львові.

Допомагає у процесі напрацювання стратегії програма Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні». Ще один партнер, залучений Радою Європи до підтримки формування стратегії Львівської агломерації, – польський Фонд місцевої демократії імені Єжи Регульського. Його експерти долучались до розробки стратегій багатьох українських громад.

Нагадаємо, наприкінці осені минулого року за розпорядженням начальника Львівської ОВА був утворений комітет з розробки стратегії майбутньої Львівської агломерації.