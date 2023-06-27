З Бібрською громадою Львів налагодив співпрацю у сфері освіти

Львівська та Бібрська громади уклали договір про співпрацю у сфері освіти. У вівторок, 27 червня, міські голови Львова Андрій Садовий та Бібрки Роман Гринус підписали документ. Це перший договір Львова про співпрацю між громадами.

Як повідомляє ЛМР, співпраця полягатиме у спільному фінансуванні комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Личаківського району Львова», оскільки тут отримують послуги діти з особливими освітніми потребами також і з Бібрської МТГ.

Раніше Бібрська міська рада звернулася до Львівської щодо надання послуг дітям з особливими освітніми потребами в Інклюзивно-ресурсному центрі Личаківського району, оскільки не має власного ІРЦ.

«Це перший договір про співробітництво між громадами, у цьому випадку – Львівською і Бібрською. Важливо, що наше співробітництво стосується дітей. Маючи можливості і потенціал такої установи, ми готові ділитися цим ресурсом із сусідніми громадами. Ми відкриті і зацікавлені у співпраці з сусідніми громадами, бо таким чином ми усі стаємо успішнішими. І маємо можливість спільно змагатися за ще кращу якість життя наших мешканців», – зазначив керівник департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський.

Посадовець сподівається, що наступні подібні угоди між громадами чи спільні проекти будуть реалізовуватись уже в межах Львівської агломерації, над стратегією якої зараз працюють.

До слова, перемовини про співпрацю Львів веде і з Жовківською громадою. Нещодавно чиновники ЛМР зустрічалися з керівництвом Жовківської ОТГ.

«Мали жваву дискусію щодо перспективи формування Львівської агломерації та ролі Жовківської громади у ній. Разом з іншими громадами, які ввійдуть до агломерації, зможемо додатково реалізувати не один масштабний проект на наших територіях та залучити необхідні кошти ззовні. Є достатньо успішних прикладів розвитку територій через агломерації в Європі», – зазначав міський голова Жовкви Олег Вольський.

Нагадаємо, до спільної роботи з напрацювання стратегії майбутньої Львівської агломерації зголосилися 18 громад. На засіданнях робочих груп визначили близько 60 проектів для співпраці в рамках Львівської агломерації. Це громади, які межують зі Львовом або тісно пов’язані з ним економічними та соціокультурними зв’язками й розташовані в межах 30 км навколо обласного центру.