Миколаївський районний суд Львівської, який покарав львів'ян

Миколаївський районний суд Львівської області визнав винними Ярослава Рослякова та Дмитра Фляка у крадіжці, вчиненій у великих розмірах, та призначив їм вісім та дев'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім цього, вони мають сплатити потерпілим майже 200 тис. грн моральної та матеріальної шкоди. У вироку, який опублікували в судовому реєстрі, йдеться, що чоловіки створили злочинну групу та у 2017 та 2018 році пограбували шість домівок на території Львова та області.

Зазначимо, що до злочинної групи належав третій чоловік – Дмитро З. Суд припинив провадження у його справі 9 травня 2023 року, оскільки чоловіка мобілізували до війська. Справу продовжать розглядати, коли Дмитра З. звільнять з військової служби.

У вироку йдеться, що Ярослав Росляков, Дмитро Фляк та Дмитро З. у серпні 2017 року вирішили обікрасти квартиру. Вони розробили правила пограбування та розділили між собою ролі. Обвинувачені шукали квартири та будинки, вивчали поведінку потерпілих, знайшли інструменти для крадіжок.

Перше пограбування злочинна група вчинила 1 вересня 2017 року й спричинила потерпілим збитки на 16 тис. грн. Наступні пограбування відбулися 10 жовтня та 20 грудня 2017 року. У 2018 році чоловіки грабували 23 січня, 1 лютого та 2 жовтня. Одразу після останнього злочину їх затримала поліція. Загалом грабіжники спричинили потерпілим 635 тис. грн збитків. Ці гроші вони ділили між собою та витрачали на власні потреби.

У суді Ярослав Росляков та Дмитро Фляк не визнали повністю свою провину. Зазначили, що «випадково і спонтанно» грабували квартиру лише раз – 2 жовтня 2018 року у Новому Роздолі. На аргумент суду про те, що їх впізнали потерпілі, обвинувачені заявляли, що поліція вказувала їм, кого треба впізнати.

Суддя Андрій Головатий визнав Ярослава Рослякова та Дмитра Фляка у крадіжці, вчиненій у великих розмірах (ч. 5 ст. 185 ККУ) та призначив їм вісім та дев'ять років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Крім цього, чоловіки мають сплатити потерпілим майже 200 тис. грн компенсацій та 25,7 тис. грн судових витрат. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.