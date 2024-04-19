Мешканець Стрия сидітиме у тюрмі сім років. Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав винним Петра Дибу у крадіжках та грабежі з місцевих магазинів. Про це у п’ятницю, 19 квітня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Прокурори в суді довели, що у жовтні 2023 року Петро Диба у Стрию крав товар з прилавків місцевих магазинів. Окрім цього, він викрав спортивний костюм з торгівельного залу магазину.

«Чоловік у примірочній одягнув на себе костюм та намагався вийти непоміченим. Однак був викритий продавцем магазину, яка намагалась його зупинити, проте останній втік з награбованим», – повідомляють деталі у прокуратурі.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав винним Петра Дибу у крадіжках та грабежі (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186) КК України. Чоловіка засудили до семи років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою. На вирок ще може бути подана апеляція протягом 30 днів з моменту його оголошення.