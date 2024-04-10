Грабіжником виявився 20-річний мешканець Львова

У вівторок, 9 квітня, у Львові 20-річний львів’янин пограбував водія машрутного автобуса, відібравши в нього понад 1 тис. грн виручки. Нападника затримали поліцейські спільно з пасажирами.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 13:00 на вул. Зеленій у Львові. 20-річний пасажир маршрутного автобуса сполученням «Львів – Новий Розділ» заволодів виручкою водія у сумі 1140 грн. Чоловік намагався перешкодити зловмиснику, проте той завдав йому кількох ударів по голові та намагався втекти. На допомогу водію прийшли інші пасажири автобуса, які зателефонували в поліцію та допомогли затримати нападника.

Нападник відібрав виручку у водія та намагався втекти

Грабіжником виявився 20-річний житель Львова. Його затримали та вже повідомили про підозру у вчиненні грабежу (ч.4 ст.186 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років.