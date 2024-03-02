Патрульним вдалося встановити, що це міжміська маршрутка

Поліцейські розшукали водія маршрутки, який ледь не збив двох пішоходів на пішохідному переході у Львові на вулиці Шевченка біля ЖК «Велика Британія». Інцидент трапився у п’ятницю, 1 березня, повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Про порушника поліцейські дізналися із Facebook.

«У п’ятницю, 1 березня, в одній із соцмереж опублікували відео грубого порушення правил дорожнього руху водієм маршрутки. Він ледь не зніс двох пішоходів, які були вже на середині переходу. Не забавляючи швидкості, маршрутка поїхала далі», – йдеться у повідомленні поліції.

Патрульним вдалося встановити, що це міжміська маршрутка. Також патрульні з'ясували населені пункти між якими вона курсує, хто був за кермом на момент порушення і склали на 53-річного водія протокол за ч. 5 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, що спричинило створення аварійної обстановки) КУпАП. Водію загрожує штраф – 1445 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

У патрульній поліції не уточнили, за яким маршрутом курсує маршрутка, однак ZAXID.NET із власних джерел стало відомо, що це автобус зі сполученням «Львів- Малнів» із номерним знаком BC2819AA. З відкритих джерел можна дізнатись, що цей маршрут обслуговує ТЗОВ «Львівське АТП-14631».