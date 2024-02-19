Водію загрожує позбавлення волі на строк до восьми років

У неділю ввечері, 18 лютого, у селі Жирівка на Львівщині сталася смертельна ДТП. Водій маршрутки збив 52-річну жінку та втік. Згодом поліція його розшукала. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Спершу правоохоронці не знали, хто саме вчинив смертельну ДТП.

«Невідомий водій, керуючи невстановленим транспортним засобом, скоїв наїзд на 52-річну місцеву мешканку, яка йшла проїзною частиною та втік з місця події. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла», – йдеться у повідомленні поліції.

До розшуку водія залучали оперативників кримінальної поліції спільно з слідчими та співробітників сектору реагування патрульної поліції, а також співробітників Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що наїзд на жінку скоїв водій маршрутного автобуса «БАЗ» – 68-річний львів’янин. Транспортний засіб вилучили на спецмайданчик.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.