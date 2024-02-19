Від удару пенсіонерка загинула на місці

У понеділок вранці, 19 лютого, у місті Дрогобич на Львівщині 20-річний водій за кермом легковика збив жінку, яка переходила дорогу. Постраждала загинула.

За даними поліції Львівщини, смертельна ДТП сталася близько 7:30 на вул. Володимира Великого у райцентрі. 20-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, мешканець одного з сіл району, скоїв наїзд на 78-річну пішохідку, місцеву жительку. Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

Судячи з відео, оприлюдненого в Telegram-каналах, жінка переходила дорогу в невстановленому місці.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.