ДТП трапилась 18 січня на вул. Шевченка у Львові

У Львові водій автомобіля Audi Q5 наїхав на 29-річну дівчину на пішохідному переході. Постраждалу з травмами госпіталізували в лікарню.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась у четвер, 18 січня, близько 17:50, на вулиці Шевченка у Львові. За версією слідства, автомобіль Audi Q5, за кермом якого був 49-річний львів’янин, наїхав на 29-річну львів’янку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Унаслідок ДТП дівчину з травмами госпіталізували в лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років обмеження волі з вилученням водійського посвідчення.