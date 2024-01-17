ДТП трапилась 20 липня 2021 року на трасі Київ – Чоп поблизу села Дубина

Родичі загиблих у ДТП, яку спричинив нетверезий племінник екс-мера Сколе Роман Кашаник, оскаржили вирок в апеляційному суді та домоглись більш суворого покарання. Замість семи років ув’язнення Апеляційний суд Львівської області призначив Роману Кашанику 10 років позбавлення волі.

ДТП трапилась ще 20 липня 2021 року на трасі Київ – Чоп поблизу села Дубина. На той час 24-річний мешканець Сколе Роман Кашаник, племінник скандального екс-мера Сколе Володимира Москаля, керував авто Opel Astra, перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mazda 6. У матеріалах справи вказано, що водій Opel Astra перебував у стані алкогольного сп’яніння, експертиза підтвердила у нього 1,97 проміле алкоголю.

У авто Mazda 6 їхала сім’я з чотирьох людей. Унаслідок ДТП загинули жінка та 10-річний син. 34-річний батько дітей Максим Комар, який був за кермом Mazda 6, 1 серпня помер у лікарні, не приходячи до тями. У авто також була їхня 7-річна донька, яка залишилась сиротою.

У суді водій Opel Astra частково визнав свою провину, але заперечив те, що керував авто у нетверезому стані. Однак у березні 2023 року Сколівський районний суд визнав Романа Кашаника винним у смертельній ДТП та призначив 7 років тюрми з позбавленням водійських прав на 10 років.

Прокуратура та родичі загиблих оскаржили вирок у апеляційному суді, вимагаючи водієві Opel Astra більш суворого покарання. Родичі стверджують, що протягом розслідування Роман Кашаник своєї провини не визнавав, а матеріальну шкоду не виплатив узагалі. Родичі та прокуратура просили суд призначити йому 12 років позбавлення волі.

Враховуючи обставини справи, колегія Львівського апеляційного суду позов прокуратури та родичів частково задовольнила та винесла новий вирок, за яким 26-річного Романа Кашаника засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на аналогічний термін. Цей вирок можна оскаржити в касації.