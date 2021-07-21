Місцеві мешканці стверджують, що 24-річний Роман Кашаник часто дозволяв собі сідати за кермо напідпитку

Водієм Opel Vectra, який напередодні спричинив аварію з двома загиблими на трасі Київ-Чоп біля Сколе, виявся 24-річний Роман Кашаник, племінник скандального екс-мера Сколе Володимира Москаля. Він їхав за кермом у нетверезому стані.

Про те, що саме Роман Кашаник був за кермом Opel Vectra, який виїхав на зустрічну і спричинив смертельну ДТП з Mazda 6, у якій їхала сім’я з Вінниччини, ZAXID.NET підтвердили три незалежних джерела, в тому числі серед місцевих медиків і поліцейських. Унаслідок ДТП загинули 36-річна жінка та 10-річний син. 34-річний чоловік та 7-річна донька госпіталізовані у важкому стані, медики не беруться робити прогнози стосовно чоловіка.

24-річний Роман Кашаник вижив у ДТП, він перебуває у реанімації, але загрози для життя нема. Як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, він є рідним племінником скандального екс-мера Сколе Володимира Москаля, який очолював місто 10 років і лише минулого року програв вибори.

Місцеві мешканці стверджують, що Роман Кашаник досить часто їздив за кермом у нетверезому стані, п’яним його бачили вранці у день ДТП. «Знаю точно, що малий цей запойний, любив п'яним сідати за кермо. У цей день зранку він п’яним їздив по Сколе», – розповів ZAXID.NET один із місцевих мешканців. Поліція наразі офіційно не підтвердила наявність алкоголю у крові Кашаника на момент ДТП.

Роман Кашаник закінчив Львівську політехніку, працював оператором АЗС «Прімаойл» на об'їзній дорозі Сколе. На місцевих виборах у 2020 році балотувався до Сколівської міськради під першим номером у списку партії «Правий сектор», але партія не подолала виборчий бар'єр.