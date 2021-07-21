24-річний водій Opel Vectra виїхав на зустрічну смугу і врізався у Mazda 6, якою з відпочинку у Карпатах поверталася ціла сім'я. За свідченнями медиків, він був нетверезим

34-річний чоловік і його 7-річна донька, які вижили у смертельній ДТП, що сталася напередодні біля Сколе, залишаються у реанімації у важкому стані. Медики не дають жодних прогнозів стосовно батька, проте життя дівчинки уже поза загрозою. Винуватець ДТП, у якій загинула 36-річна мама з 10-річним сином, за свідченнями місцевих медиків, був нетверезий.

Смертельна ДТП сталася 20 липня на трасі Київ-Чоп поблизу села Дубина Стрийського району. В автомобіль Mazda 6, яким сім'я з двома дітьми поверталася з відпочинку у Карпатах у рідний Козятин на Вінничині, врізався Opel Vectra під управлінням мешканця Сколе. За свідченнями очевидців, винуватцем автокатастрофи став водій Opel Vectra, який виїхав на зустрічну смугу. Жінка з сином загинули на місці, чоловіка з донькою, а також водія Opel Vectra терміново доправили до різних лікарень.

Найважчий стан після ДТП у 34-річного чоловіка (батька дітей), який був за кермом Mazda 6. Завідувачка реанімаційного відділення Стрийської ЦРЛ Ірина Сташкевич розповіла ZAXID.NET, що він досі перебуває у комі; у нього діагностували важкий забій головного мозку. Жодних прогнозів щодо нього лікарі не дають. Наразі чоловік залишається у Стрийській лікарні під наглядом нейрохірурга, хоча розглядається можливість транспортування його до Львова.

7-річну дівчинку, яка разом з батьками та братом їхала у Mazda, вже перевезли реанімобілем зі Сколівської лікарні до Львова. Заступник головного лікаря міської дитячої лікарні Львова Федір Осим розповів ZAXID.NET, що дитина наразі в реанімації. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, тупу травму грудної клітки, множинні забійні садна голови і тулуба, навколоорбітальну гематому. На щастя, вона у свідомості і її життю загрози немає.

У лікарні залишається і 24-річний мешканець Сколе, який їхав за кермом Opel Vectra і, за версією поліції, спричинив смертельну ДТП.

Як розповіла директорка Cколівської ЦРЛ Оксана Яремко, він перебуває у свідомості, його стан лікарі оцінюють як стабільний. У нього діагностували політравму – забій грудної клітки, ребер, є підозра на перелом стегна.

За даними місцевих медиків, на момент аварії 24-річний водій перебував у нетверезому стані. Водночас станом на 21 липня офіційних результатів судово-медичної експертизи щодо його стану у поліції не повідомляють.