Вантажівка збила школяра, рухаючись заднім ходом

У середу, 17 січня, у місті Пустомити на Львівщині водій вантажівки Iveco, рухаючись заднім ходом, збив 16-річного школяра. Підліток госпіталізований в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:40 на вул. Глинській у Пустомитах. 33-річний водій автомобіля Iveco, житель одного з сіл району, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, місцевого мешканця.

Унаслідок ДТП неповнолітній школяр отримав травми та був госпіталізований у реанімацію. У поліції не уточнюють більше обставин ДТП. Однак, як видно з оприлюднених фото, аварія сталася на приватному подвір’ї.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.