Суд оштрафував пішохода, який потрапив під колеса автобуса біля Львова
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Пустомитівський районний суд Львівської області 23 січня розглянув адміністративну справу щодо пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину траси біля Львова та потрапив під колеса автобуса. У результаті пішохода визнали винним у порушенні правил дорожнього руху та покарали штрафом 850 грн.
За матеріалами справи, ДТП сталася 20 травня минулого року увечері на трасі Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів у селі Пасіки-Зубрицькі. Ігор Мачоган перед виходом на проїжджу частину дороги не переконався у відсутності небезпеки і транспортного засобу, який наближався, у результаті потрапив під колеса автобуса «БАЗ». Внаслідок аварії пішохід травмувався, а автобус отримав механічні пошкодження.
У судове засідання чоловік не прийшов.
Суддя Володимир Мусієвський визнав мешканця винним у порушенні правил дорожнього руху та покарав його штрафом у розмірі 850 грн. Також він має сплатити 536 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.