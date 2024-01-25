ДТП сталася на трасі у селі Пасіки-Зубрицькі

Пустомитівський районний суд Львівської області 23 січня розглянув адміністративну справу щодо пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину траси біля Львова та потрапив під колеса автобуса. У результаті пішохода визнали винним у порушенні правил дорожнього руху та покарали штрафом 850 грн.

За матеріалами справи, ДТП сталася 20 травня минулого року увечері на трасі Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів у селі Пасіки-Зубрицькі. Ігор Мачоган перед виходом на проїжджу частину дороги не переконався у відсутності небезпеки і транспортного засобу, який наближався, у результаті потрапив під колеса автобуса «БАЗ». Внаслідок аварії пішохід травмувався, а автобус отримав механічні пошкодження.

У судове засідання чоловік не прийшов.

Суддя Володимир Мусієвський визнав мешканця винним у порушенні правил дорожнього руху та покарав його штрафом у розмірі 850 грн. Також він має сплатити 536 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.