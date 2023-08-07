Сихівський районний суд Львова визнав винним у порушенні ПДР збитого автомобілем львів’янина. Чоловік у нетверезому стані кинувся під авто, йому призначили покарання у вигляді 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, випадок трапився ще 21 квітня на вул. Чернівецькій, що поруч із головним залізничним вокзалом. Відомо, що близько 16:30 львівянин раптово вибіг на проїзну частину дороги, де його збило авто марки Chery. Пішохід був у нетверезому стані.

На пішохода склали протокол про порушення ПДР, на розгляд справи у суді він не прийшов. У постанові суду вказано, що унаслідок автомобіль зазнав механічних пошкоджень, а пішохід отримав тілесні ушкодження. Однак, які саме ушкодження він отримав у постанові не вказано.

Справу розглянула суддя Олена Тімченко, яка визнала пішохода винним у порушенні ПДР та оштрафувала на 850 грн. Додамо, що водій може звернутись до суду з цивільним позов та стягнути з нього витрати на ремонт авто.