Водія-порушника звільнило АТП, якому належить маршрут

За грубе порушення правил дорожнього руху звільнили водія міжміського маршруту Львів – Малнів. Про це 4 березня повідомив департамент дорожнього господарства управління транспорту та зв’язку ЛОВА. Водій мало не збив пішоходів у Львові, після оприлюднення відео в соцмережах поліція розшукала водія.

Інцидент трапився 1 березня на вул. Шевченка у Львові.

«В одній із соцмереж опублікували відео грубого порушення правил дорожнього руху водієм маршрутки. Він ледь не зніс двох пішоходів, які були вже на середині переходу. Не збавляючи швидкості, маршрутка поїхала далі. Двох перехожих врятувало диво і їхня блискавична реакція», – повідомили 1 березня у патрульній поліції Львова.

Патрульні, які були на чергуванні, встановили, що за кермом був 53-річний водій. На нього склали протокол за ч. 5 ст. 122 КУпАП (ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, що спричинило створення аварійної обстановки). Водію загрожує штраф 1445 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами від шести місяців до року.

Окрім того, на це відреагував департамент дорожнього господарства Львівської ОВА і надіслав лист-попередження перевізнику ТзОВ «Львівське АТП-14631», якому належить маршрут, із зобов’язанням відреагувати на таку поведінку їхнього водія.

«За грубе порушення трудової дисципліни керівництво ТзОВ “Львівське АТП-14631” ухвалило рішення звільнити водія зазначеного автобусного маршруту», – прозвітував директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Орест Шуліковський.

Департамент дорожнього господарства закликає жителів області повідомляти про виявлені факти порушення перевізниками розкладу чи схеми руху у департамент. ЛОВА обіцяти реагувати на них і приймати відповідні рішення. Зареєструвати звернення можна за коротким номером «Гарячої лінії області» 1684, або номером «Урядової гарячої лінії» – 1545.