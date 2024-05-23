Водій наближався до пішохідного переходу, не надав перевали в русі двом людям та ледь не збив їх на середині дороги

Шевченківський районний суд Львова визнав міжміської водія маршрутки Ігоря Кота винним у створенні аварійної ситуації на дорозі – він на швидкості проїхав пішохідний перехід у Львові та ледь не збив двох людей. Суд призначив йому 1445 грн штрафу. ЛОВА заявляла, що перевізник звільнив цього водія, але у постанові суду зазначено, що він працевлаштований у цьому АТП.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, водій маршрутки БАЗ-А079 («Еталон») Ігор Кіт, який працює у АТП-14631, вранці 1 березня 2024 року створив аварійну ситуацію на вул. Шевченка у Львові. Водій наближався до пішохідного переходу, не надав переваги в русі двом людям та ледь не збив їх на середині дороги. Відео порушення ПДР водієм маршрутки оприлюднили у соцмережах і патрульна поліція розшукала порушника – 53-річного Ігоря Кота. На нього склали протокол за ч.5 ст.122 КУпАП.

Як повідомляв ZAXID.NET, водій їхав за кермом автобуса «Львів-Малнів». Після розголосу Львівська ОВА повідомила, що перевізник звільнив водія-порушника. Однак у постанові суду вказано, що Ігор Кіт є працевлаштованим у АТП-14631.

У суді водій Ігор Кіт визнав свою провину в адмінправопорушенні. Справу розглянула суддя Ірина Зима, яка дослідила усі матеріали та оштрафувала водія на 1445 грн, зобов’язавши сплатити ще 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.