Подія сталася близько 4-ї години ранку у селі Костилівка Рахівського району

Поліція затримала трьох закарпатців, які пограбували 79-річну пенсіонерку в селі Костилівка. Вони увірвалися в масках до її будинку, зв’язали жінку і, погрожуючи зброєю, відібрали 8,5 тис. доларів та ювелірні прикраси. Потерпілій вдалося звільнитися та викликати допомогу лише через 8 годин після нападу на неї.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 26 квітня, подія сталася напередодні близько 4-ї години ранку. Коли озброєні грабіжники увірвалися в будинок пенсіонерки, вона спала. Нападники звʼязали жінці руки і ноги скотчем і, погрожуючи вбивством, вимагали інформацію про місце, де вона зберігає всі заощадження та документи на іноземну фірму, що належала її покійному сину.

«Не отримавши від потерпілої потрібної інформації, зловмисники забрали з будинку майже 8,5 тисяч доларів, мобільний телефон, ювелірні прикраси та покинули пенсіонерку звʼязаною в будинку. Жінці вдалося звільнитися та викликати допомогу лише через 8 годин після нападу на неї», – зазначили правоохоронці.

За допомогою системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття», поліція за кілька годин затримала всіх причетних до розбійного нападу. Затримання проводили у трьох районах області: 33-річного грабіжника з Рахівщини впіймали у Мукачеві, 49-річного жителя села Чорноголова – в Ужгородському районі, третього спільника з Ужгородщини – в Рахівському районі.

«Встановлено, що до будинку проникали двоє із затриманих, а третій спільник забезпечив їх всім необхідним знаряддям для вчинення злочину та керував автомобілем, на якому зловмисники приїхали та втікали з місця події. У затриманих вилучили частину викрадених у потерпілої речей, а саме мобільний телефон, гаманці та ювелірні прикраси. Також у фігурантів вилучили травматичний пістолет та понад 40 тисяч доларів», – розповіли у поліції

Правоохоронці встановлюють, звідки у затриманих гроші та перевіряють причетність закарпатців до скоєння інших злочинів на території області. Підозрюваних помістили до ізолятора тимчасового тримання. За розбій, повʼязаний з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.