Нападники зв'язали закарпатку і винесли з її будинку 8 тис. доларів та ювелірні прикраси

Рахівський районний суд визнав уродженців села Чорноголова Ужгородського району Василя Фізера та Василя Коваля винними у розбої, вчиненому організованою групою. За пограбування 79-річної жительки села Костилівка закарпатцям призначили по 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирок винесли 5 травня. Йдеться про подію, яка сталася вночі 25 квітня 2024 року у гірському селі на Рахівщині. Троє озброєних грабіжників увірвалися в будинок пенсіонерки, коли вона спала. Нападники звʼязали жінці руки і ноги скотчем і, погрожуючи вбивством, відібрали 8,3 тис. доларів та ювелірні прикраси. Потерпілій вдалося звільнитися та викликати допомогу лише через 8 годин після нападу на неї.

Під час судового засідання Василь Фізер та Василь Коваль визнали свою вину і розповіли, що їх третій спільник – Іван Йонаш (його справу розглядають в іншому провадженні) запропонував їм роботу на будівництві. Однак дорогою на Рахівщину він сказав, що треба заїхати до одного з будинків, щоб забрати необхідні документи.

Зупинившись біля оселі жительки Костилівки, організатор пограбування дістав з багажнику свого Hyundai маски, рукавиці, викрутки, скотч та пістолет і передав спільникам. Вони перелізли через паркан, зайшли до будинку, зв’язали потерпілу і пограбували її. Поліція затримала всіх причетних до розбійного нападу за кілька годин.

Суд врахував характеристики обвинувачених і те, що один з них вже був раніше судимим. Дослідивши всі матеріали справи суддя Сергій Дочинець визнав Василя Фізера та Василя Ковача винним у розбої, вчиненому організованою групою і призначив їм по 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.