Чемпіоном світу з рапіду у віковій категорії до 10 років став Олексій Наконечний з Трускавця

В Албанії відбувся чемпіонат світу з рапіду (швидкі шахи) серед дітей до 8, 10 та 12 років. Двоє представників Львівщини повернулися додому з нагородами: Олексій Наконечний здобув золото, а Лук'ян Гузела – срібло у своїх вікових категоріях.

Як повідомило управління спорту Львівської міськради, чемпіоном світу з рапіду у віковій категорії до 10 років став 9-річний Олексій Наконечний з Трускавця – його тренує Андрій Зазуляк. Шахіст переміг із результатом 9 з 11 очок. Срібним призером став вихованець Львівської шахової академії Лук'ян Гузела (тренери – Назар Фірман, Богдан Лозинський). Лук'ян змагався у віковій категорії до 8-ми років.

На чемпіонаті світу в Албанії змагався ще один вихованець Львівської шахової академії Ігор Третяк (тренери Назар Фірман, Максим Мацейко). Ігор, набравши 6 очок з 11 можливих, посів підсумкове 29-те місце.