Мартин Кравців є тренером спортивної школи «Дебют»

Львівський гросмейстер Мартин Кравців переміг у міжнародному благодійному шаховому турнірі пам’яті Героїв російсько-української війни «Меморіал воїнів-шахістів». За перемогу він отримав нагороду 20 тис. гривень. Він вирішив її переказати на допомогу військовим.

Як інформують 22 березня у міському управлінні спорту, організатори турніру повідомили, що весь приз за перемогу Мартин Кравців віддав на потреби Збройних Сил України.

«Це благодійний турнір, маю за честь так вчинити», – наголосив Мартин Кравців.

Мартин Кравців на благодійному турнірі (фото Василя Корпана)

Міжнародний благодійний шаховий турнір пам’яті Героїв російсько-української війни «Меморіал воїнів-шахістів» започаткували для вшанування 18 українських шахістів, які загинули на війні. Він відбувся у Винниках 15 березня. У турнірі взяли участь близько 300 спортсменів. Благодійні турнірні внески також скерували на допомогу ЗСУ.

Зазначимо, що 33-річний Мартин Кравців – майстер спорту України, срібний призер чемпіонату України 2015 року. Є вихованцем і тренером ДЮСШ «Дебют» та випускником Львівського університету фізичної культури. У 2017 році Мартин Кравців був у складі збірної України на чемпіонаті світу та Європи, де здобув дві бронзові нагороди (командну та індивідуальну).