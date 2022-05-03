Спортсменка раніше була призеркою чемпіонатів Європи

11-річна львів’янка Анастасія Гнатишин перемогла на чемпіонаті світу зі швидких шахів серед юнаків та кадетів. Змагання відбувалися на грецькому острові Родосі, Анастасія виступала у категорії дівчат до 12 років.

Львів’янка набрала 8,5 очок з 9 можливих і за додатковими показниками випередила учасницю з Польщі, повідомляє прес-служба ЛМР.

Анастасія Гнатишин – вчиться у ДЮСШ «Дебют», вона вихованка заслуженого тренера України Володимира Грабінського. Спортсменка не раз була призеркою чемпіонатів Європи.

Інші львів’яни, вихованці ДЮСШ «Дебют», також посіли високі місця на чемпіонаті світу зі швидких шахів у Греції у своїх групах. Олексій Карвацький завершив турнір з рапіду (швидкі шахи) на сьомому місці, Роман Ковальський – на десятому, а Володимир Корчевський – на 26.

У вівторок, 3 травня, шахісти позмагаються у бліці.