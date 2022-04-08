Сестри Музичук не відмовляються брати участь у змаганнях, що відбуваються в Росії

Львівська обласна шахова федерація написала відкритого листа Федерації шахів України із вимогою вимагати виключення з ФІДЕ російської та білоруської шахових федерації та відставки росіянина Аркадія Дворковича з посади президента ФІДЕ. Водночас в ЛОШФ звинуватили українських шахісток сестер Музичук в тому, що вони як членкині президії не підтримали такого звернення. Анна Музичук спростувала ці звинувачення.

«Члени президії, відомі гросмейстерки Музичук Анна та Музичук Марія не підписали та не підтримали цього листа. У зв’язку з цим та згідно з рішенням президії від 4 квітня 2022 року ЛОШФ припиняє співпрацю з шахістками та розпочинає процедуру їх виключення з президії та членства у федерації», – заявила у своїй заяві Львівська обласна шахова федерація, яку оприлюднила 7 квітня.

Анна Музичук від свого та сестри імені дала публічну відповідь ЛОШФ наступного дня 8 квітня. Вона повідомила, що схожі звернення до ФІДЕ є необхідними і варто продовжити вимагати санкцій, проте для того, щоб це дало результат, важливо бути максимально ефективними.

«Те, що ми відмовилися підписувати ці листи, є напівправдою. Ми двічі хотіли внести свої пропозиції та рекомендації, які могли б зробити ці листи та вимоги більш ефективними. Проте нам двічі відповіли, що "або ви підписуєте листи з таким формулюванням, або ніхто ніяких змін вносити не буде". І це, незважаючи на те, що лист ФШУ не приніс бажаних результатів», – написала Анна Музичук у Facebook 8 квітня.

Також вона детально пояснила, які саме корективи пропонувала внести у звернення до ФІДЕ. Гросмейстерка вважає, що доцільно вибірково відсторонювати російських і білоруських шахістів – тих, які відкрито підтримують агресію Росії, а також команди, які представляють країну в цілому.

«Чи правильною є вимога щодо відсторонення всіх шахістів, включаючи тих, які підтримують Україну? Ми вважаємо, що коректніше або робити виняток для цих шахістів/шахісток, або ж виключати всіх, але тільки на період війни», – зазначила Анна Музичук.

Нагадаємо, у 2018 році, на четвертий рік війни на Донбасі, сестри Музичук не відмовилися від участі від чемпіонату світу з шахів, що відбувався у Росії. Тим не менше вони знехтували участю у чемпіонаті світу в Саудівській Аравії у грудні 2017 року через обов'язкову вимогу носити арабську абайю. На третій день повномасштабного вторнення Анна Музичук на своїй сторінці звернулася до російських і білоруських колег говорити правду про події в Україні.