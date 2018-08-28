Львів’янки Анна та Марія Музичук візьмуть участь у чемпіонаті світу з шахів у Росії

СпортІгор Саджениця, сьогодні, 17:435240

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Львів’янки Анна та Марія Музичук візьмуть участь у чемпіонаті світу з шахів у Росії
фото Forbes
Марія та Анна Музичук

Одразу п’ятеро українок відправляться до російського Ханти-Мансійська на чемпіонат світу з шахів серед жінок, який триватиме з 1 по 25 листопада. Відповідна інформація оприлюднена на сайті FIDE.

Серед п’яти українок – дві львів’янки – Анна та Марія Музичук. Також там виступлять Анна Ушеніна, Наталія Жукова та Ірина Яновська-Гапоненко.

Наталія Музичук, мама сестер-шахісток, підтвердила ZAXID.NET, Анна та Марія візьмуть участь у турнірі в Ханти-Мансійську. Вона також підкреслила, що Міністерство молоді та спорту України не заперечує щодо такої участі. У квітні 2018 року міністр Ігор Жданов підписав наказ, який забороняє фінансування участі українських спортсменів у турнірах на території Російської Федерації, але не забороняє саму участь.

Хто фінансувати поїздчу сестер Музичук до російськогоХанти-Мансійська поки не відомо.

Варто нагадати, що Анна Музичук у грудні 2017 року відмовилася їхати до Саудівської Аравії на чемпіонат світу з шахів через обов'язкову вимогу для шахісток носити арабську абайю. Через це рішення вона втратила титули чемпіонки світу з шахів у категоріях бліц та рапід.

Допис Анни Музичук про бойкот чемпіонату з шахів у Саудівській Аравії у Facebook став найпопулярнішим постом в українському сегменті Facebook за весь час його існування.

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Допис шахістки Анни Музичук став найпопулярнішими дописом в українському Facebook ZAXID.NET
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