Допис шахістки Анни Музичук став найпопулярнішими дописом в українському Facebook

Його лайкнули понад 133 тис. читачів і це рекорд

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 12:353560

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Допис шахістки Анни Музичук став найпопулярнішими дописом в українському Facebook
фото УНН
Львів'янка Анна Музичук є володаркою титулу чемпіонки світу зі швидких і блискавичних шахів

Запис української шахістки Анни Музичук про бойкот чемпіонату з шахів у Саудівській Аравії у Facebook набрав понад 133 тис. лайків, 17 тис. коментарів та майже 62 тис. поширень. Це найпопулярніший пост в українському сегменті соцмережі за весь час його існування, повідомив сайт про інтернет-бізнес та маркетинг в соціальних медіа Watcher.

«Це найпопулярніший пост в українському сегменті Facebook за весь час його існування. І показники його продовжують активно зростати – щогодини додається кілька сотень нових поширень та коментарів», — пише видання.

Нагадаємо, чемпіонка світу з шахів у категорії блітц (блискавичних) та рапід (швидких) Анна Музичук відмовилася їхати на чемпіонат світу з шахів, що відбудеться у Саудівській Аравії, через вимоги носити абайю та утиски прав жінок. 23 грудня Анна Музичук заявила про рішення та зробила відповідний допис на своїй сторінці у Facebook.

«Через кілька днів я втрачу обидва свої чемпіонські титули – один за іншим. Просто тому, що вирішила не їхати до Саудівської Аравії. Не граймо за чиїмись правилами, не носитимемо абайю, не ходитимемо з супроводом на вулицю і взагалі не відчуватимемо себе вторинною істотою», – написала тоді шахістка.

Майже всі коментатори під дописом висловлюють підтримку рішення Анни.

Нагадаємо, чемпіонат світу з шахів у Саудівській Аравії триватиме від 26-го до 30-го грудня.

Про свої наміри відмовитися від участі у змаганні через вимоги носити спеціальний одяг та ходити у супроводі Анна Музичук уперше заявила у листопаді. Пізніше стало відомо, що за сприяння Міжнародної шахової федерації жінкам-шахісткам дозволили не одягати на чемпіонат світу хіджаб, однак українська чемпіонка Анна Музичук вирішила відстояти свою позицію.

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