Анна Музичук заявила, що готова втратити титули через небажання їхати до Саудівської Аравії

СпортКатерина Чурилова, 24 грудня7262

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Анна Музичук заявила, що готова втратити титули через небажання їхати до Саудівської Аравії
фото з відкритих джерел
Шахістка у такий спосіб висловила незгоду із упослідженням жінок у цій арабській країні

Чемпіонка світу з шахів у категорії блітц та рапід Анна Музичук не поїде на чемпіонат світу з шахів, що відбудеться у Саудівській Аравії, через вимоги носити абайю та утиски прав жінок. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Через кілька днів я втрачу обидва свої чемпіонські титули – один за іншим. Просто тому, що вирішила не їхати до Саудівської Аравії. Не грати за чиїмись правилами, не носити абайю, не ходитимемо з супроводом на вулицю і взагалі не відчувати себе вторинною істотою», – зазначила шахістка.

Музичук додала, що рівно рік тому виграла два титули і відтоді була найщасливішою людиною в шаховому світі.

«Тепер же я відчуваю себе дуже погано. Я готова боротися за свої принципи і пропустити турнір, який міг би принести більше грошей, ніж десяток турнірів разом узятих», – наголосила спортсменка.

«Це все дратує, але найбільше - що нікому немає до цього діла. Це по-справжньому гірке почуття, але я все одно не змінюватиму свою думку. Те ж саме стосується і моєї сестри Марії – я дуже рада, що вона поділяє мою точку зору», – написала Анна Музичук.

«І так, для небагатьох, кого це все ще хвилює – ми повернемося!», – додала вона.

Як повідомляв ZAXID.NET, львів'янка Анна Музичук є володаркою титулу чемпіонки світу зі швидких (рапіду) і блискавичних (бліцу) шахів, який вона завоювала в кінці 2016 року у місті Доха (Катар).

У лютому-березні 2017 року вона брала участь в чемпіонаті світу з шахів серед жінок в Ірані, де стала срібним призером, поступившись у фіналі китаянці Тань Чжун. Впродовж всього турніру Музичук довелося носити хустину.

Раніше Анна Музичук вже заявляла, що планує відмовитися їхати на чемпіонат світу в Саудівську Аравію.

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