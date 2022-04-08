Львів'янин Станіслав Горуна здобув бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо і продав її на благодійному аукціоні

Бронзова медаль призера Олімпіади-2020 Станіслава Горуни була продана на благодійному аукціоні за 16 800 доларів. Ці гроші спортсмен віддасть на потреби ЗСУ.

«Ця медаль була мрією мого життя. А тепер я мрію прогнати ворога з моєї України. Зараз це єдина мрія кожного українця. І я хочу, щоб ця мрія здійснилася якомога швидше. Я вирішив продати свою медаль на аукціоні, щоб ще більше підтримати свою армію», – написав Горуна у Facebook, коли оголосив про продаж медалі 31 березня.

33-річний спортcмен передав свою медаль для серії аукціонів, яку проводить Tribuna разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності.

Як повідомила Tribuna, 8 квітня, бронзову медаль львівського каратиста з Олімпіади-2020 виставили на благодійному аукціоні World Sports For Ukraine. Стартова ціна була 10 тис. доларів, а продати її вдалося за за 16 800 доларів (це приблизно 495 тисяч гривень). Усього було зроблено 47 ставок.

Усі виручені кошти підуть у фонд Ukraine Alive 2022, який фінансово допомагає Нацгвардії, ЗСУ, теробороні та переселенцям.

Станіслав Горуна – 33-річний львів'янин, капітан національної збірної з карате, а також олімпійський призер. Він перемагав у Всесвітніх іграх та Європейських іграх, був бронзовим призером Чемпіонату світу 2014 року, триразовим переможцем серії турнірів K1 PremierLeague, багаторазовим срібним та бронзовим призером Чемпіонатів Європи. А з початком війни в Україні він пішов служити в Збройні сили України.

До слова, у рамках World Sports For Ukraine допомогти Україні також зголосились футболісти Роберт Левандовський та Сергій Ребров, які продають футболки зі своїми автографами, Андрій Ярмоленко, який виставив на продаж бутси, а ще Данило Сікан, який продає золоту медаль молодіжного чемпіонату світу 2019 року та інші.